“Kaikki kolme ovat ruokkineet lampaitani” – Henrikssonin tilalle nouseva Ingo kertoo suosikkinsa RKP:n johtoon

Kolmekymppinen maatalousyrittäjä Christoffer Ingo Vaasan vaalipiiristä nousee RKP:n kansanedustajaksi, kun puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson lähtee europarlamenttiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ingo sanoo olevansa “ready to go” töihin eduskuntaan. Hän on ehdolla myös RKP:n varapuheenjohtajaksi, joskin miettii vielä, miten voisi parhaiten palvella puolueen jäseniä.

RKP:n uusi johto valitaan ensi viikonloppuna. Puheenjohtajan paikkaa tavoittelevat eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja puolueen varapuheenjohtaja Henrik Wickström.

Ingo sanoo olevansa hyvä ystävä puheenjohtajaehdokkaiden kanssa. Kaikki kolme ovat esimerkiksi olleet hänen lampolassaan ruokkimassa lampaita.

- Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään väliä siinä mielessä, mutta olen ollut Otto Anderssonin tukiryhmässä ja valinnut, ketä itse äänestän, Ingo vastaa kysymykseen mahdollisesta suosikistaan.

INGO ON toiminut RKP:n nuorisojärjestön Svensk Ungdomin puheenjohtajana vuosina 2017-2019. Hän on puhunut selkeän viestinnän ja rehellisen vuoropuhelun puolesta. Hänestä se on ratkaisevaa puolueen kannatuksen vahvistamisessa.

Hän arvioi RKP:n eurovaalituloksen olleen selkeä kuitti sen puolesta, että RKP:n äänestäjät edelleen äänestävät puoluetta. RKP sai 6,2 prosenttia äänistä.

- Toki tiedämme, että yleiset gallupit ovat näyttäneet huonompaan suuntaan nyt aika monta kuukautta peräkkäin. Uuden puheenjohtajiston ja myös eduskuntaryhmän pitää pohtia ja miettiä, miten voimme uudistaa ja kommunikoida politiikkaamme paremmin.

Ingolle itselleen tärkeitä asioita ovat muun muassa vihreän siirtymän investoinnit sekä maa- ja metsätalouteen liittyvät kysymykset.

- En kuitenkaan vielä tiedä, missä valiokunnissa tulen istumaan, joten vielä ei voi sanoa, mitkä asiat tulevat minun työpöydälleni.