Politiikka

13.10.2025 08:25 ・ Päivitetty: 13.10.2025 08:25

Kaikkonen arvostelee ”kahdeksasta neljään toimistolla” -ajattelua: ”Suomen talouden ongelmat eivät johdu etätyöstä”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolustaa etätyötä.

Demokraatti

Demokraatti

Kaikkonen asettuu ulostulollaan niitä viimeaikaisia puheenvuoroja vastaan, joiden mukaan etätyö olisi jopa syynä heikkoon talouskasvuun.

– Suomen talouden ongelmat eivät johdu etätyöstä, vaan epävarmuudesta, joka estää kuluttamista ja investointeja. Etätyö lisää hyvinvointia ja työn imua – ja sitä kautta myös tuottavuutta, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

Keskustapomo kritisoi hallituksen suunnitelmaa poistaa etätyötä tukevia verovähennyksiä ja sanoo, että etätyö on tulevaisuutta, jota ei pidä jarruttaa menneen ajan ajattelulla.

– On ristiriitaista, että samalla kun puhutaan työn joustavoittamisesta ja digitalisaation hyödyntämisestä, tehdään päätöksiä, jotka vaikeuttavat etätyötä, Kaikkonen huomauttaa.

Hänen mukaansa yrityksiä ja työntekijöitä ei tule sitoa jäykkään sääntelyyn siitä, missä työ tehdään.

– Paras ratkaisu löytyy työn ja tehtävän mukaan – olipa se läsnätyötä, etätyötä tai niiden yhdistelmä. Maan hallituksen tai Elinkeinoelämän keskusliiton tehtävä ei ole määrätä, mistä käsin suomalaiset tekevät työnsä.

Kaikkosen mukaan työelämä ei enää palaa aikaan, jolloin ”kaikki istuivat toimistoissa kahdeksasta neljään”.

