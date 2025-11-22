Kaikkonen: Hallituksen toimintakyky vaarassa – voin ottaa Orpon hommat

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää kuntien valtionosuusuudistuksen kaatumista isona epäonnistumisena hallitukselta. Itse hän sanoo olevansa tarvittaessa valmis seuraavaksi pääministeriksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskustan puoluevaltuustolle lauantaina puhunut Kaikkonen hämmästeli kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) tapaa kertoa uudistuksen kariutumisesta.

Ikonen kertoi STT:lle perjantai-iltana, että uudistushanke meni mönkään, koska hallituspuolueet eivät saaneet sopua aikaan sen ehdoista. Neuvottelujen venyttyä aika loppui, eikä uudistusta saataisi vietyä ajoissa läpi lainsäädäntöprosessista siten että se tulisi voimaan vuoden 2027 alussa.

Ministeri itse ilmoitti tapahtuneesta perjantaina vain lyhyessä X-päivityksessään. ja luonnehti tilannetta ”harmilliseksi”. Kaikkonen moitti valittua kommunikaatiotapaa.

- Ei tiedotetta asiasta, ei tiedotustilaisuutta, vaan muutaman rivin tviitti. Kyse on hallituksen isosta epäonnistumisesta, joka pitää ison osan kuntia erittäin vaikeassa ja epäoikeudenmukaisessa tilanteessa. ”Harmillista” on tässä tilanteessa aika lievä ilmaisu, Kaikkonen torui.

Kaikkosen mukaan epäonnistuminen herättää jälleen uuden kysymyksen hallituksen toimintakyvystä.

- Nostetaanko kädet pystyyn jo nyt, vaikka hallituskautta on vielä puolitoista vuotta jäljellä?

PUHEESSAAN Kaikkonen ilmoitti, että keskusta tavoittelee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa pääministeripuolueen asemaa.

- Se on kova tavoite, mutta ei mahdoton. Ja omasta puolestani voin sanoa sen, että olen tähän sitoutunut. Olen valmis vaikka pääministeriksi, koska nyt on kyse isänmaan tulevaisuudesta. Suomen selviytymisestä, hän julisti.

Keskusta julkisti perjantaina vaihtoehtobudjettinsa, jossa se muun muassa ajaa alennusta keskituloisten verotukseen ja uudistusta yritysverotukseen niin, että yritykseen sisään jätettäviä voittoja verotettaisiin vähemmän.

Kaikkonen tyrmäsi pääoppositiopuolue SDP:n esittämät yritysverolinjaukset, jotka hänen mukaansa toisivat tuntuvia kiristyksiä yrittäjien verotukseen.

Yrittäjien asema on Kaikkosen mukaan keskustalle erityisen tärkeä, koska työpaikkoja syntyy etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

- Työnantajayrittäjien määrä on romahtanut. Kolmessa vuodessa yli 20 000 yritystä on hävinnyt ja yksin viime vuonna 8 000. Se on kymmenesosa työnantajayrittäjistä yhden vuoden aikana. Tällä menolla Suomea uhkaa työnantajapula, Kaikkonen varoitti.