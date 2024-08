Kaikkonen kannustaa Orpoa kääntämään kelkkansa: ”Turun tunnin junan pitäisi olla erityissuojeluksen sijaan säästölistan kärjessä”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdottaa pääministeri Petteri Orpolle (kok.), että hallitus päättäisi tulevassa budjettiriihessään perua Länsiradan eli Turun tunnin junan ja sille lähivuosiksi osoitetun satojen miljoonien eurojen rahoituksen. Demokraatti Demokraatti

Kaikkonen kannustaa kokoomuksen ministeriryhmää sopimaan asiasta tänään avatussa kesäkokouksessaan Rovaniemellä. Kaikkonen muistuttaa, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on kertonut, että hankkeen eteneminen on kokoomuksesta kiinni.

– Orpon hallituksen linja Turun tunnin junasta on suomalaisille niin kallis, että asia on harkittava uusiksi. Kyse on koko Suomen liikennepolitiikan isoista ratkaisuista. Asia on suuri ja sillä on kiire, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

– Asiat pitäisi nyt laittaa tärkeysjärjestykseen. Pallo on pääministerillä. Tehkää ainoa oikea päätös, ja perukaa jättipanostukset Turun tunnin junaan, Kaikkonen kehottaa.

Hän moittii hallitusta siitä, että samaan aikaan se leikkaa esimerkiksi suomalaisten terveyspalveluista ja teiden korjausvelka kasvaa tällä hallituskaudella sadoilla miljoonilla euroilla. Kaikkonen nostaa esiin, että teiden heikkenevä kunto on liikenneministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan johtamassa nopeusrajoituksien laskemiseen.

– Hallituksen kannattaisi tässä taloustilanteessa pohtia uusiksi sopimiaan uusia valtavia lisämenoja. Turun tunnin junan pitäisi olla erityissuojeluksen sijaan säästölistan kärjessä. Jos hallitus ratahankkeen sijaan suuntaa lisäeuroja tienpitoon koko Suomessa, on keskusta valmis tätä linjausta tukemaan.