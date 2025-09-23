Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.9.2025 08:08 ・ Päivitetty: 23.9.2025 08:08

Kaikkonen kysyy, missä todellisuudessa Orpon hallitus oikein elää

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Keskusta kertoo aloittavansa työttömyystilannetta koskevan välikysymyksen valmistelut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen luonnehtii tilanteen muuttuneen yhä vakavammaksi uusimpien tietojen perusteella.

Kaikkonen ihmettelee hallituksen välinpitämätöntä suhtautumista Suomen ajautumiseen suurtyöttömyyteen.

-  Pääministeri on jopa todennut, että työllisyys on alkanut paranemaan. Joutuu kysymään, eletäänkö hallituksessa lainkaan samassa todellisuudessa kuin kodeissa ja työpaikoilla kautta Suomen, hän kysyy tiedotteessa.

Keskustan ratkaisu työttömyyskriisiin olisi ennen kaikkea parantaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

-  Siksi esimerkiksi verottaisimme yrityksen sisään jätettäviä voittoja vähemmän, toteuttaisimme investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille ja parantaisimme yrittäjävähennystä ja kotitalousvähennystä. Näin luotaisiin parempia työllistämismahdollisuuksia.

Kaikkosen mielestä myös aktiivista työvoimapolitiikkaa tarvitaan etenkin pitkäaikaistyöttömyyden helpottamiseen. Keskusta olisi valmis esimerkiksi alentamaan työnantajamaksuja ja palauttamaan työttömyysturvan suojaosan.

-  Näin madallettaisiin yritysten kynnystä työllistää pitkään ilman töitä olleita ja kannustettaisiin ihmisiä pienimuotoiseen työntekoon.

Hän viittaa tiedotteessaan ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen työllisyyskatsaukseen, jonka mukaan työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 311 100. Se on 31  500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan 15-74 -vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
23.9.2025
Ensin tulivat madonluvut, sitten ylimmäisen optimistin yksinäisyys – Mitä Petteri Orpolle tapahtui?
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
23.9.2025
Lindtman: ”Tavallisten suomalaisten usko ei palaa, ennen kuin heitä lakataan kurittamasta”
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
23.9.2025
Arvio: Q-teatterin häkellyttävä ensi-ilta kietoo seittiinsä pienen arjen ja kansakunnan syvät pohjavirrat
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU