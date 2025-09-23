Kaikkonen kysyy, missä todellisuudessa Orpon hallitus oikein elää

Keskusta kertoo aloittavansa työttömyystilannetta koskevan välikysymyksen valmistelut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen luonnehtii tilanteen muuttuneen yhä vakavammaksi uusimpien tietojen perusteella.

Kaikkonen ihmettelee hallituksen välinpitämätöntä suhtautumista Suomen ajautumiseen suurtyöttömyyteen.

- Pääministeri on jopa todennut, että työllisyys on alkanut paranemaan. Joutuu kysymään, eletäänkö hallituksessa lainkaan samassa todellisuudessa kuin kodeissa ja työpaikoilla kautta Suomen, hän kysyy tiedotteessa.

Keskustan ratkaisu työttömyyskriisiin olisi ennen kaikkea parantaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

- Siksi esimerkiksi verottaisimme yrityksen sisään jätettäviä voittoja vähemmän, toteuttaisimme investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille ja parantaisimme yrittäjävähennystä ja kotitalousvähennystä. Näin luotaisiin parempia työllistämismahdollisuuksia.

Kaikkosen mielestä myös aktiivista työvoimapolitiikkaa tarvitaan etenkin pitkäaikaistyöttömyyden helpottamiseen. Keskusta olisi valmis esimerkiksi alentamaan työnantajamaksuja ja palauttamaan työttömyysturvan suojaosan.

- Näin madallettaisiin yritysten kynnystä työllistää pitkään ilman töitä olleita ja kannustettaisiin ihmisiä pienimuotoiseen työntekoon.

Hän viittaa tiedotteessaan ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen työllisyyskatsaukseen, jonka mukaan työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 311 100. Se on 31 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan 15-74 -vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.