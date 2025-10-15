Kaikkonen: Nykyinen työttömyys on jo hätätilanne – Hallitus: kyse osin tilastoharhasta

Melkein joka kahdeksas suomalainen on jo vailla työtä, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Tätä hän pitää kansaliseen hätätilaan rinnastettavana tilanteena. Demokraatti Demokraatti

Kaikkonen perusteli puolueensa ja Liike Nytin jättämää välikysymystä nopeiden korjausliikkeiden tarpeella. Keskustajohtaja kummeksui hallituspuolueiden tapaa povata jatkuvasti tulossa olevaa talouskasvua, vaikka tilastot näyttävät muuta.

– Etenkin pääministeri Orpon, työministeri Marttisen ja muiden kokoomuslaisten puheita kuunnellessa joutuu kysymään, eletäänkö hallituksessa lainkaan tässä todellisuudessa, Kaikkonen ihmetteli.

KAIKKONEN muistutti, että kokoomus pääsi valtaan lupaamalla sata tuhatta uutta työpaikkaa – mutta sen tilalle on tullut 82000 uutta työtöntä.

– Se tarkoittaa sataa työtöntä lisää joka päivä tällä hallituskaudella, Kaikkonen kauhisteli.

Tästä ei voi hänen mielestään syyttää edellistä hallitusta, vaikka sillä nykyhallitus tilannetta kuulemma perusteleekin.

Kaikkosen mielestä hallituksen pitäisi kutsua koolle erityinen puoluerajat ylittävä työllisyysriihi tätä ongelmaa ratkomaan.

KESKUSTALLE vastannut kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kehui, miten Yhdysvaltain jäänmurtajatilauksesta on jo alkamassa talouden seuraava positiivinen käänne.

Ilman talouskasvua ei kun työllisyystilanne kohene.

Satosen mukaan jo nyt palkat nousevat enemmän kuin inflaatio, palkansaajien ostovoima paranee ja edellytykset kotimaisen kysynnän kasvulle ja talouden elpymiselle ovat olemassa.

Myös hallituksen toimet työllistämisen helpottamiseksi yrityksissä alkavat vähitellen näkyä, Satonen lupaa.

Työttömyystilastoja heikentävät hänen mukaansa muun muassa ukrainalaisten sotapakolaisten siirtyminen työnhakijoiksi, ei niinkään työpaikkojen katoaminen.

Perussuomalaisten Mikko Lunden korosti samaa tilastojen luomaa näköharhaa.

Työttömyyslukuja nostaa hänen mielestään työmarkkinoilla kasvanut maahanmuuttajien osuus, eikä mitään varsinaista suurta romahdusta työpaikkojen määrässä ole tapahtunut.

Hän paheksui keskustaa aikeista helpottaa maahanmuuttoa entuudestaan.

SDP:N EDUSKUNTARYHMÄN puheenvuoron pitänyt Timo Suhonen luetteli puolueen vaihtoehtoja tilanteen ratkaisuun.

Työttömyysturvaan tarvitaan hänen mielestään suhdanteisiin reagoivaa suojaosaa ja opiskelun sallimista työttömyysturvan varassa ainakin ensi vuoden loppuun asti.

Rakennusalaa on piristettävä korjausrakentamisen valtuuksia kasvattamalla, ja ensiasunnon ostajien varainsiirtoverokin pitää taas poistaa.

Pienyritysten palkkaamismahdollisuuksien parantamiseksi niille on annettava määräaikainen verohyvitys ensimmäisen uuden työntekijän palkkaamisesta, Suhonen ehdotti.

Kasvuyrityksetkin tarvitsevat investointisatsauksia suoraan valtiolta ja Teollisuussijoituksen kautta, Suhonen luettelee.