Kaikkoselta tiukka vaade Orpolle: ”Pääministerin on välittömästi tehtävä selvyys asiaan”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii pääministeriltä linjausta maakuntalentojen tulevaisuuteen. Demokraatti Demokraatti

Valtionyhtiö Finavian mukaan reittilentojen tukeminen moniin maakuntiin on lopetettava, mikä Kaikkosen mielestä merkitsisi lentoyhteyksien katkeamista.

Kaikkonen sanoo tiedotteessaan, että uutinen lentoyhteyksien vaarantumisesta on herättänyt huolta ympäri maan. Hän otti asiaan kantaa yleisötilaisuudessa Joensuussa perjantaina.

– Valtio-omisteinen yhtiö kertoo, että lentoyhteydet on katkaistava. Yrityskenttään isketty epävarmuus jumittaa heti investointeja ja hidastaa kasvua, hän sanoi.

– Kokoomuksesta on selitetty, että lentokenttäverkko pysyy ennallaan. Se ei lohduta, jos Orpon hallitus lopettaa lennot näille kentille.

– Mikä on hallituksen linja maakuntalentoihin? Pääministerin on välittömästi tehtävä selvyys asiaan ja lopetettava aiheutettu epävarmuus, Kaikkonen sanoo.

KAIKKONEN sanoo tiedotteessaan, että toimivat yhteydet vauhdittavat vientiä ja matkailua. Mikäli alueiden saavutettavuus heikkenee, seuraa taloudellisia tappioita. Pelissä ovat suorat yhteydet Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Keski-Pohjanmaalle, Etelä-Savoon sekä Satakuntaan.

– Finavia katsoo maakuntien lentoyhteyksien arvoa vain oman kassavirtansa kautta, mutta päättäjien pitää katsoa kokonaisuutta: Koko seudun ja maan työllisyyttä, investointeja ja yrittämistä. Asia on Orpon hallituksen käsissä. Hallituksen pitää huomioida yhteyksien vaikutus alueiden koko talouselämään ja elämänmenoon, Kaikkonen sanoo tiedotteensa mukaan.

– Syyskuussa julkaistun kauppakamarien teettämän tutkimuksen mukaan kysymyksellä on iso vaikutus miljardien eurojen liikevaihtoon ja kymmeniintuhansiin työpaikkoihin.

– Vuonna 2024 tehtiin 2000-luvun konkurssiennätys, työttömyys on nyt kovinta yhdeksään vuoteen ja tavallisen suomalaisen verotus kireintä kymmeneen vuoteen. Ei Orpon hallituksen tulos sillä kohene, että yrityskenttään levitetään uutta epävarmuutta ja huolta. Nyt tarvitaan kasvutoimia, tai edes vakautta sekä selkeyttä.

LENTOASEMAYHTIÖ Finavia on esittänyt, että Suomen lentoliikenne palautettaisiin markkinaehtoiseksi, mikä tarkoittaisi valtion maakuntalentojen ostopalveluliikenteen lopettamista.

Kokoomuksen kansanedustajat, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo ja liikenne- ja viestintävaliokuntavastaava Marko Kilpi sanoivat pari päivää sitten tiedotteessaan, että hallitus on sitoutunut säilyttämään nykymuotoisen lentoasemaverkon.

– Hallitusohjelmassa on selvä kirjaus Finavian nykymuotoisen lentoasemaverkon säilyttämisestä. Tämä on lähtökohta, josta hallitus ei ole poikkeamassa. Markkinaehtoisuus tulee huomioida lentoliikenteen pitkäjänteisessä kehittämisessä, mutta maakuntalennoilla on laajempiakin yhteiskunnallisia tavoitteita. Pitkien välimatkojen maassa maakuntalennoilla edistetään vientiä, matkailua ja huoltovarmuutta. Tätä Finavia ei ulostulossaan huomioi, Wallinheimo lausui tiedotteessa.

Syksyn 2023 budjettiriihessä päätettiin jatkaa maakuntalentojen tukemista kevääseen 2026. Päätös koskee Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Joensuun ja Jyväskylän lentoja. Tuen jatkosta päätetään kokoomusedustajien mukaan kevään puoliväliriihessä.