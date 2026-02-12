Kainuun hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät – Potkut jopa 46:lle

Kainuun hyvinvointialueen yt-neuvottelut ovat päättyneet ja johtavat enimmillään 46 ihmisen työsuhteen päättymiseen, kerrottiin torstaina tiedotteessa.

Työnantaja kertoi yrittävänsä tarjota irtisanomisuhan alaisille muualta organisaatiosta työtehtäviä, jotka vastaisivat heidän koulutustaan ja osaamistaan.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Tavoitteena oli kuluvan vuoden talousarviotavoitteen saavuttaminen 3,1 miljoonan euron säästöillä.

- Nyt tehdyt esitykset, muut säästötoimet sekä valtion rahoituksen lisäys vaikuttavat talousarvioon noin 3,2 miljoonaa euroa, sanoi hyvinvointialuejohtaja Sami Mäenpää tiedotteessa.

Esityksiin kuuluu Sotkamon ja Suomussalmen terveyskeskusten vuodeosastojen muuttuminen arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi. Kuhmon arviointi- ja kuntoutusyksikkö muuttuu ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi.