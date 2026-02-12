Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

12.2.2026 15:01 ・ Päivitetty: 12.2.2026 15:01

Kainuun hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät – Potkut jopa 46:lle

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätös on ennusteiden mukaan useita miljoonia ylijäämäinen, mutta se ei estänyt irtisanomisia.

Kainuun hyvinvointialueen yt-neuvottelut ovat päättyneet ja johtavat enimmillään 46 ihmisen työsuhteen päättymiseen, kerrottiin torstaina tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työnantaja kertoi yrittävänsä tarjota irtisanomisuhan alaisille muualta organisaatiosta työtehtäviä, jotka vastaisivat heidän koulutustaan ja osaamistaan.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Tavoitteena oli kuluvan vuoden talousarviotavoitteen saavuttaminen 3,1 miljoonan euron säästöillä.

- Nyt tehdyt esitykset, muut säästötoimet sekä valtion rahoituksen lisäys vaikuttavat talousarvioon noin 3,2 miljoonaa euroa, sanoi hyvinvointialuejohtaja Sami Mäenpää tiedotteessa.

Esityksiin kuuluu Sotkamon ja Suomussalmen terveyskeskusten vuodeosastojen muuttuminen arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi. Kuhmon arviointi- ja kuntoutusyksikkö muuttuu ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi.

Vuolijoen terveysaseman sekä Lohtajan hammashoitolan ja neuvolan toiminnot siirtyvät muihin Kajaanin toimipisteisiin.

KAINUUN hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätös on ennusteiden mukaan useita miljoonia ylijäämäinen, minkä kerrotaan helpottavan sopeutustarvetta lähivuosina.

- Aiempien alijäämien kattamiseksi on silti pystyttävä vuosittain noin 8-10 miljoonan euron ylijäämäiseen tulokseen vuoteen 2028 saakka, Mäenpää kertoi.

Valtion talouskurin lisäksi hyvinvointialueiden tulevaisuuteen vaikuttaa poliittinen keskustelu alueiden määrästä. Alueiden yhdistäminen ei saa kannatusta Kainuussa.

- Meillä on hyvä poliittinen konsensus siitä, että pystymme itse tekemään ratkaisuja siten, että päätösvalta säilyy Kainuussa, Mäenpää sanoi.

