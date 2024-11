Kaksi työnantajaliittoa lyö hynttyyt yhteen – ”Paltan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaa entisestään”

Yhdistymisen myötä YTL:n jäsenet liittyvät Paltaan, joka ottaa hoidettavakseen kaikki YTL:n toiminnot. Yhdistymisellä tavoitellaan YTL:n hallituksen puheenjohtajan, apteekkari Pasi Palmroosin mukaan YTL:n jäsenten edunvalvonnan vahvistamista ja jäsenpalveluiden parantamista.

– Uskomme, että Palta pystyy monipuolisilla resursseillaan tuottamaan jäsenyrityksillemme selkeää lisäarvoa ja leveämmät hartiat edunvalvonnassa. Tämän takia koemme järkeväksi yhdistää voimat, Palmroos sanoo tiedotteessa.

Molemmat liitot ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittoja. YTL edustaa noin seitsemääsataa muun muassa apteekki-, logistiikka- ja tekstiilipalvelualalla toimivaa yritystä. Yhdistymisen myötä myös YTL:ään kuuluva Apteekkien työnantajaliitto Apta ja sen kaikki jäsenapteekit liittyvät Paltaan.

Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja edustaa runsasta 1900 jäsenyritystä ja -yhteisöä. Paltan toimialoja ovat muun muassa liikenne ja logistiikka, informaatio ja viestintä sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut. Yhdistymisen jälkeen jäseniä on 2600, jolloin Palta on jäsenmäärällä mitattuna Suomen suurin työnantajaliitto.