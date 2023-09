Kaksi työtä – ei edes yhden työn tuloja

Suurella osalla kahta työtä tekevistä syynä on taloudellinen pakko, mutta monella kyse on myös vapaaehtoisesta valinnasta.

Kahden työn tekemistä selvittänyt Työn ja talouden tutkimuslaitoksen Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen sanoo, että usean työn tekijät näyttäytyvät epäyhtenäisenä ryhmänä, jossa mukana on myös korkeakoulutettuja ja hyvätuloisia erityisasiantuntijoita.

– Monelle toinen työ voi tuoda lisää työtyytyväisyyttä. Osa taas haluaa hankkia uutta työkokemus esimerkiksi alanvaihtoa varten. Erityisasiantuntijoissa on myös niitä, joilla on päätyön lisäksi yrittäjätyö, Merja Kauhanen kertoo.

TODELLISUUDEN toinen puoli, se yleisempi, on toisen työn tekeminen pakon edessä. Valtaosalla syynä on päätyön riittämätön tulotaso. Sen takana on usein liian pieni työtuntien määrä. Tämä tilanne on arkea etenkin myynti- ja palvelutyötä tekevien ammattiryhmissä, joilla osa-aikatyö on yleistä.