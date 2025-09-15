Kalliiksi tuli lakimuutos: näin paljon ajokortin uusiminen voi Lapissa nyt maksaa

Huhtikuun alussa voimaan astunut lakiuudistus on nostanut ajokortin uusimisen kustannukset Lapissa tasolle, johon pienituloisen eläkeläisen kuukausitulot eivät meinaa riittää. Demokraatti / Lappi

Lain mukaan ajokortin vaatimat lääkärinlausunnot on nykyisin hankittava yksityisen terveydenhuollon kautta, eikä hyvinvointialueilla ei ole enää velvollisuutta tarjota niitä perusterveydenhuollossa.

Syrjäseuduilla tästä seuraa asukkaille monenlaisia pulmia.

Esimerkiksi Lapissa yksityisiä sote-palveluja tarjoavat lähinnä pohjoisen isot kaupungit Rovaniemi ja Kemi sekä valikoivasti osa tunturikeskuksista.

Pikkupaikkakuntien sote-yritykset ovat usein keskittyneet työterveyshuoltoon, eikä niistä saa laajoja lääkärintarkastuksia ajokortin uusimiseen kuin satunnaisesti.

Kilpailijoiden puuttuessa hintakattoja ei tunneta.

Esimerkiksi Ivalossa lääkärintodistuksesta on joutunut maksamaan jopa 265 euroa.

LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA maksettavaa Lapin lisää kasvattavat myös pitkät etäisyydet ja vähäinen joukkoliikenne. Esimerkiksi Nuorgamista Rovaniemen sote-palveluihin välimatkaa on lähes 500 kilometriä.

Linja-autolla yhdensuuntaisen matkan hinta on noin 95 euroa. Matka-aika lähentelee kymmentä tuntia, eikä takaisin kotiin ehdi saman päivän aikana. Ainoana vaihtoehtona saattaa olla yöpyminen hotellissa.

Jos ajokortin uusija sattuu asumaan paikkakunnalla, jossa julkista liikennettä ei ole, jäävät ainoiksi kulkuvaihtoehdoiksi oma auto tai taksi. Pelkät polttoainekulut saattavat edestakaisella matkalla maksaa yli sata euroa.

VAIKKA lääkärintodistuksen onnistuisikin saamaan lähempänä kotipaikkakuntaa, se on silti toimitettava henkilökohtaisesti Traficomin toimipisteeseen Rovaniemelle, jos todistuksen tarjonnut sote-yksikkö ei syystä tai toisesta tallenna sitä Kanta-palveluun.

Kaiken kaikkiaan ajokortin uusimisen kustannukset saattavat Lapissa helposti nousta yli 700 euroon, mikä ylittää pienituloisen eläkeläisen kuukausitulot kokonaan.

Lasku ei ole edes kertaluontoinen, sillä lain mukaan 65-vuotiaana myönnetyt ajokortit ovat voimassa korkeintaan viisi vuotta.

Ajokorttien uusimista koskevat päätökset on tehty huolimattomasti, eikä Lapin erityisolosuhteita ole huomioitu.

LAPIN hyvinvointialueen saamen kielen lautakunnan puheenjohtaja Ara Aikio (sd) pitää tilannetta kohtuuttomana.

Utsjoella asuvan Aikion mukaan pohjoisen asukkaita ei kuunneltu lain valmistelussa lainkaan.

– Tämä tuli täytenä yllätyksenä meille. Ajokorttien uusimista koskevat päätökset on tehty huolimattomasti, eikä Lapin erityisolosuhteita ole huomioitu. Sama hutilointi näkyy yksityisen sektorin Kela-korvauksissa, Aikio toteaa.

Esimerkiksi Petteri Orpon (kok) hallituksen päätös 65 vuotta täyttäneiden pääsystä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla ei auta pohjoisen pikkupaikkakuntien asukkaita mitenkään.

– Ei meillä ole yksityisiä sote-palveluja esimerkiksi Inarin kunnan alueella ollenkaan.

– Ministeriö on luvannut seurata uudistusten vaikutuksia, mutta konkreettisia ratkaisuja ei ole näkynyt. Tämä on selkeä valuvika lainsäädännössä, Aikio sanoo.

– Mielestäni Orpon hallitus on hylännyt Lapin täysin.

RATKAISUNA ajokorttien uusimiseen Aikio ehdottaa Lapin alueelle liikkuvaa palveluautoa.

– Siinä yhdistettäisiin lääkärintarkastukset ja Traficomin palvelut. Auto kulkisi syrjäseuduille esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tämä vähentäisi pitkiä matkoja ja antaisi tasa-arvoisen mahdollisuuden ajokortin uusimiseen.

Toimivia ratkaisuja odotellessa Aikio kertoo pohjoisen asukkaissa heränneestä vastarinnasta.

– Täällä ovat ihmiset pistäneet hanttiin. Jotkut ovat istuneet Utsjoen julkisella lääkäriasemalla niin pitkään, että joku on suostunut kirjoittamaan lääkärintodistuksen. Että on meillä pieni kapina eläkeläisillä tullut.

– En ole toistaiseksi kuullut tapauksista, joissa ihmiset ajaisivat autolla ilman korttia, koska ajokorttia ei pääse uusimaan. Mutta en ihmettele, vaikka sellaistakin vielä tulisi.

Aikio muistuttaa, että pitkien välimatkojen ja vähäisen julkisen liikenteen vuoksi ajokortti on monille Lapin asukkaille täysin välttämätön.

Teksti: Ulriika Lampinen