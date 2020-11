Kamala Harris tviittasi iloisen videon: ”We did it, Joe!” – katso video tästä

Hän jakoi myös videon, jossa onnittelee Joe Bidenia puhelimitse:

– Me teimme sen (we did it), me teimme sen Joe. Sinusta tulee seuraava USA:n presidentti, Harris sanoo Bidenille.

Amerikkalaismediat ovat julistaneet Joe Bidenista tulevan USA:n seuraava presidentti.

Kamala Harris, 56, on amerikkalainen juristi ja senaattori. Hän on ollut Kalifornian edustajana senaatissa vuodesta 2017.

Harris pyrki demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta joutui keskeyttämään kampanjansa joulukuussa, koska tarvittavaa kannatusta sen paremmin kuin rahoitustakaan ei enää ollut.

Ennen senaattorin virkaansa Harris oli Kalifornian osavaltion oikeusministeri ja San Franciscon piirisyyttäjä.

Harrisin äiti on intialaistaustainen syöpätutkija. Hänen isänsä on jamaikalainen taloustieteen professori.

Presidentti Trump kyseenalaisti Harrisin ehdokkuuden tämän syntyperän vuoksi. Harris on syntynyt Yhdysvalloissa, vaikka hänen vanhempansa eivät ole.

Kamala Harrisin etunimi tarkoittaa joko lootuksenkukkaa tai haaleaa punaista.

Kamala Harris on naimisissa asianajaja Doug Emhoffin kanssa. Parilla ei ole yhteisiä lapsia, mutta Emhoffilla on kaksi lasta edellisestä liitostaan.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020