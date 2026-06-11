Kanada kieltämässä sosiaalisen median alle 16-vuotiailta – Tekoäly on yllyttänyt väkivaltaan

Kanadan kulttuuriministeri Marc Miller esitteli keskiviikkona lakialoitteen, jolla on tarkoitus suitsia alaikäisten sosiaalisen median käyttöä ja suojella lapsia verkossa vaanivilta vaaroilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lakialoitteessa muun muassa kiellettäisiin sosiaalisen median tilit alle 16-vuotiailta. Poikkeuksena sallittaisiin palvelut, joiden tarjoajat pystyisivät todentamaan erikseen määritellyt turvatoimet alaikäisten suojaamiseksi.

Sosiaalisen median palveluntarjoajia velvoitettaisiin myös muun muassa merkitsemään paremmin tekoälyn generoimaa sisältöä ja poistamaan palveluistaan seksuaalissävytteisiä tekoälyväärennöksiä.

Myös esimerkiksi tekoälypohjaisten chat-palveluiden olisi tiukennettava haitallisen sisällön valvontaa ja ilmoitettava viranomaisille, jos käyttäjät suunnittelevat itsensä tai muiden satuttamista.

Palveluntarjoajille määrättäisiin sakkoja, jos ne eivät noudata lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita.

Tullakseen laiksi sekä Kanadan parlamentin ylä- että alahuoneen on hyväksyttävä aloite.

Australiasta tuli viime vuonna ensimmäinen maa, joka kielsi sosiaalisen median alustoja alle 16-vuotiailta. Lisää aiheesta Työryhmä: Ei ikärajaa älypuhelimen käytölle, somessa raja voisi olla 16 vuotta

ERITYISESTI tekoälypohjaisten chat-palveluiden turvallisuus on puhuttanut Kanadassa tänä vuonna.

Tumbler Ridgen kouluampuja oli saanut käyttökiellon OpenAI -yhtiön tekoälypohjaisen chat-palvelu ChatGPT:n alustoille.

Ampuja oli kuukausia ennen tekojaan käynyt tekoälyn kanssa aseväkivaltaan liittyviä keskusteluja. Yritys pahoitteli myöhemmin, ettei se ollut ilmoittanut asiasta viranomaisille.

Brittiläisessä Kolumbiassa helmikuussa tehty veriteko oli toiseksi eniten uhreja vaatinut kouluampuminen maan historiassa. Kanadassa on etelänaapuriaan tiukemmat aselait ja kouluampumiset ovat harvinaisia.

Tumbler Ridgessä 18-vuotias transnainen surmasi kotonaan äitinsä ja alaikäisen velipuolensa, jonka jälkeen hän surmasi paikallisessa lukiossa kuusi ihmistä ja itsensä.