Työryhmä: Ei ikärajaa älypuhelimen käytölle, somessa raja voisi olla 16 vuotta

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää väliraportissaan vaihtoehdon, jossa tietosuojalain suostumuksen ikärajaa voitaisiin nostaa Suomessa 16 vuoteen. Ryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen suostumuksen ikäraja on 16 vuotta, mutta asetus mahdollistaa kansallisen liikkumavaran, jolla ikärajan voi laskea alimmillaan 13 vuoteen. Nykyisin tämä ikäraja on Suomessa 13 vuotta.

Työryhmän mukaan esitetty vaihtoehto olisi kuitenkin hyvin äärimmäinen ratkaisu keskitettyyn ongelmaan eli sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen lapsille ja nuorille.

Tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Ikärajan nostaminen hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin, verkkokauppoihin ja erilaisiin kunnallisiin palveluihin.

Työryhmä tarkasteli keskiviikkona julkaistussa väliraportissaan useita vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä.

RYHMÄ ei väliraportissaan suosinut ikärajan asettamista älypuhelimen käytölle. Työryhmän mukaan esitetyn vaihtoehdon haitalliset vaikutukset olisivat todennäköisesti huomattavasti suuremmat kuin siitä koituva hyöty.

Työryhmä esittää lisäksi kahta vaihtoehtoista, erillistä lakia lasten suojelemiseksi sosiaalisen median haitoilta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa säädettäisiin kansallisesta ikärajasta sosiaalisen median käyttöön. Työryhmä näkee vaihtoehdossa kuitenkin useita ongelmia.

Toisessa vaihtoehdossa säädettäisiin keinoista, jotka pyrkisivät lisäämään lasten digitaitoja koulutuksen avulla. Kouluihin voitaisiin esimerkiksi nimetä lasten digitaalisen turvallisuuden opetussisällöstä vastaava opettaja.

Raportissa väläytetään myös esimerkiksi uuden oppiaineen perustamista perusopetukseen. Tämä vaatisi työryhmän mukaan muutoksen valtioneuvoston asetukseen tuntijaosta sekä taloudellisia resursseja, sillä muutos voisi lisätä perusopetuksen valtakunnallista vähimmäistuntimäärää.

STT/Aliisa Uusitalo