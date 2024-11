Kanadan Justin Trudeau vieraili Trumpin luona

Kanadan pääministeri Justin Trudeau (kuvassa) vieraili perjantaina Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneen Donald Trumpin luona Floridan Mar-a-Lagossa. Illallistapaamisen taustalla ovat Trumpin lupaamat naapurimaihin kohdistettavat tuontitullit, joiden pelätään halvaannuttavan kansainvälistä kauppaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

New York Timesin mukaan Trudeau on ensimmäinen suurten kansantalouksien G7-maiden johtaja, joka on vieraillut Trumpin luona Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen. Trudeau kuvattiin paikan päällä Floridassa hänen lähtiessään hotellilta, mutta keskustelun sisältöä ei kommentoitu julkisesti.

Matkaa ei mainostettu etukäteen, ja julkiseen tietoon se tuli vasta lentoliikenteen seuraajien todettua, että Kanadan pääministerin kone oli matkalla Floridaan. Hallituslähteet vahvistivat illallistapaamisen medialle tämän jälkeen. Trudeau ei vastannut toimittajien kysymyksiin tapaamisen jälkeen.

Trump on uhannut asettaa Meksikosta ja Kanadasta Yhdysvaltoihin tuotaville tuotteille jopa 25 prosentin tuontitullit. Hän on syyttänyt naapurimaita siitä, etteivät ne tee tarpeeksi huumeiden salakuljetuksen ja laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi.

MEKSIKON presidentillä Claudia Sheinbaumilla oli keskiviikkona Trumpin kanssa puhelinkeskustelu, jonka sisällöstä he antoivat julkisuuteen hyvin erilaisen kuvan. Trump väitti Meksikon presidentin suostuneen etelärajan sulkemiseen, mutta Sheinbaum sanoi puhuneensa vain maahanmuuttotoimista, jotka ovat jo käytössä Meksikossa.

Kanadalle mahdollisen kauppasodan uhka on suuri. Yli kolme neljäsosaa maan viennistä suuntautui viime vuonna Yhdysvaltoihin, ja lähes kaksi miljoonaa kanadalaista työpaikkaa on riippuvaisia kaupankäynnistä. Kanadalainen hallituslähde sanoi uutistoimisto AFP:lle, että maa harkitsee omia tuontitullejaan vastatoimena Yhdysvaltain toimille.

Aiemmissa kommenteissaan toimittajille Trudeau kertoi, ettei usko Trumpin bluffaavan uhkailullaan.

- Kun Donald Trump antaa tällaisia lausuntoja, hän suunnittelee niiden toteuttamista. Siitä ei ole epäilystäkään, Trudeau sanoi.

Trump aloittaa Yhdysvaltain presidenttinä tammikuussa.