Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

20.1.2026 16:37 ・ Päivitetty: 20.1.2026 16:50

Kanadan pääministeri: Sääntöpohjainen järjestelmä on tiensä päässä

Fabrice COFFRINI / AFP / LEHTIKUVA
Kanadan pääministeri Mark Carney puhui Davosissa.

Kanadan pääministeri Mark Carney arvioi, että Yhdysvaltain johtama sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on tullut tiensä päähän.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sveitsin Davosissa puhuneen Carneyn mukaan suurvallat käyttävät taloudellista integraatiota aseena.

Carneyn mukaan Kanadan tapaisten keskisuurten valtioiden on toimittava yhdessä.

- Keskisuurten valtioiden on toimittava yhdessä, sillä jos et ole pöydässä, olet ruokalistalla, Carney sanoi.

Carney vakuuttaa, että Kanada seisoo vankasti Grönlannin ja Tanskan takana.

Carney mainitsi presidentti Alexander Stubbin arvopohjaisen realismin puhuessaan uudesta maailmanjärjestyksestä. Carneyn mukaan on tärkeää olla periaatteellinen, mutta myös pragmaattinen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.1.2026
Arvio: Oasis-kirja yhdistelee fanikirjaa, tuplaelämäkertaa ja selitysteosta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU