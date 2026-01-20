Ulkomaat
20.1.2026 16:37 ・ Päivitetty: 20.1.2026 16:50
Kanadan pääministeri: Sääntöpohjainen järjestelmä on tiensä päässä
Kanadan pääministeri Mark Carney arvioi, että Yhdysvaltain johtama sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on tullut tiensä päähän.
Sveitsin Davosissa puhuneen Carneyn mukaan suurvallat käyttävät taloudellista integraatiota aseena.
Carneyn mukaan Kanadan tapaisten keskisuurten valtioiden on toimittava yhdessä.
- Keskisuurten valtioiden on toimittava yhdessä, sillä jos et ole pöydässä, olet ruokalistalla, Carney sanoi.
Carney vakuuttaa, että Kanada seisoo vankasti Grönlannin ja Tanskan takana.
Carney mainitsi presidentti Alexander Stubbin arvopohjaisen realismin puhuessaan uudesta maailmanjärjestyksestä. Carneyn mukaan on tärkeää olla periaatteellinen, mutta myös pragmaattinen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.