Kanadassa tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit – Trudeaun asema veitsenterällä

Kanadassa järjestetään tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalien keskeinen kysymys on se, kestääkö pääministeri Justin Trudeaun suosio edelleen vai joutuuko hän väistymään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viimeiset kaksi vuotta Trudeaun liberaalipuolue on johtanut maata vähemmistöhallituksena. Hänen tavoitteenaan on nyt saavuttaa enemmistö parlamenttiin.

Trudeaun on arvioitu laskeskelleen, että pandemianhallinta ja talouden tukeminen siivittäisivät liberaalipuolueen voittoon, kun vaalit järjestetään nyt eikä vasta kahden vuoden kuluttua.

Kyselytutkimusten perusteella Trudeaun asema on veitsenterällä. Liberaalipuolue ja sen pääkilpailija konservatiivit ovat olleet rinta rinnan tuoreissa gallupeissa.

Vielä elokuun puolivälissä liberaalipuolueella oli selkeä johto. Tiukentuneen kisan keskellä Trudeau on kuitenkin sanonut, ettei kadu vaalien julistamista.

Trudeaulla kaksi hankalaa haastajaa

Justin Trudeau nousi ensimmäisen kerran valtaan äänivyöryllä vuonna 2015. Brittiläisen Kolumbian yliopiston valtiotieteen professori Max Cameron arvioi, että innokkuus Trudeaun kuuden vuoden takaisesta suurvoitosta on haihtunut, sillä Trudeau on tuonut vähemmän muutosta kuin mitä ihmiset ehkä toivoivat.

Konservatiivipuolueen johtaja Erin O’Toole on kipparoinut puoluettaan vasta noin vuoden. Juristitaustaisen O’Toolen tyylin on arvioitu purevan erityisesti vanhempiin äänestäjiin.

Vaalikampanjassaan O’Toole on kuitenkin pyrkinyt esiintymään uuden ajan poliitikkona. Hän on kuvaillut itseään ”uudeksi johtajaksi, jolla on uusi tyyli”.

Albertan yliopiston valtiotieteen professori Frederic Boily arvioi Trudeaun joutuneen hankalaan väliin, sillä nuoremmat äänestäjät ovat alkaneet suosia Uuden demokraattisen puolueen (NDP) johtajaa Jagmeet Singhiä.

Kanadassa ei ole liittovaltiotasolla juurikaan nähty koalitiohallituksia, vaan maata on perinteisesti hallinnut parlamentin suurin puolue. Hallitusvastuu on vaihdellut liberaalien ja konservatiivien välillä.

Justin Trudeaun isä Pierre Trudeau johti Kanadaa pääministerinä vuosina 1968–79 ja 1980–84.