Kanervalta ei lopu luotto Huuhkajiin: ”Homma on omissa käsissä ja jaloissa”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää MM-karsintojen lohkovaiheen jännittävissä merkeissä, kun saumat ensi vuoden MM-lopputurnaukseen ovat vielä olemassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vieraspeli ensi viikon lauantaina Bosnia-Hertsegovinassa ja sitä seuraava kotipeli Ranskaa vastaan 16. marraskuuta tarjoavat isoa vuorta kiivettäväksi, mutta päävalmentaja Markku Kanerva ei kavahda.

- Isot haasteet edessä, mutta homma on omissa käsissä ja jaloissa, jos ajatellaan lohkon kakkossijaa ja jatkokarsintapaikkaa, Kanerva tiivisti julkistaessaan joukkueen peleihin.

- Mielenkiinnolla näitä odottaa, ja kädet jo syyhyävät päästä tekemään joukkueen kanssa hommia. Ja upeaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita tuosta meidän Ranska-pelistä. Tupa on täyttymässä ja kannustusta tarvitaan, meidän on pidettävä huolta että siinä pelissä on panosta, päävalmentaja jatkoi muistuttaen, että neljä pistettä olisi saatava näistä lohkon päätöspeleistä.

- Molemmat on voitettu (aiemmin), joten se antaa uskoa.

Kanervan nimeämässä pelaajaryhmässä ei suuria yllätyksiä ole. Loukkaantunut Nikolai Alho on sivussa, mutta mukaan palaavat Daniel O’Shaughnessy, Jere Uronen ja Marcus Forss. Tim Sparv ei ole vähäisen pelituntuman myötä mukana, mutta Kanerva ei sulje ovia kokeneen luottokapteenin maajoukkueuran jatkolle myöhemmin.

Joukkueessa on kuusi topparia eli yksi enemmän kuin lokakuun maaotteluissa.

- Miksi näin? No, kolmella topparilla eli Joona Toiviolla, Paulus Arajuurella ja Robert Ivanovilla on varoitukset alla eli pelikiellon uhkaa, Kanerva selvitti.

- Muuten sama porukka mikä oli edellisessä maajoukkuetapahtumassa.

Huuhkajat valmistautuu tärkeisiin peleihin Italiassa, jossa olosuhteet poikkeavat kotimaan marraskuusta. Rooman tienoilta löytyi sopiva paikka, josta joukkue matkaa Bosniaan pari päivää ennen ottelua.

- Mietittiin, missä voisimme valmistautua optimaalisesti Bosnia-peliin. Löydettiin paikka, jossa fasiliteetit kunnossa. Kompakti paikka, jossa hotellin yhteydessä treenikenttä. Meillä on hyvä keskittyä siellä, Kanerva kertoi.