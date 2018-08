Kannatuslaskuun luisuneesta kokoomuksesta ärähdys Rinteelle: ”Miljardilinko sinkoilee katteettomia lupauksia”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen (kuvassa) syyttää SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä populismista, kun tämä varoitti veronkevennyksistä ja valtionvelasta.

– On surullista, että oppositiopuolueen puheenjohtaja sortuu tällaiseen populismiin ja suoranaiseen asioiden vääristelyyn. SDP on Rinteen johdolla astumassa alueelle, jossa tosiasiat sivuutetaan täysin ja miljardilinko sinkoilee katteettomia lupauksia, Jokinen vyöryttää tiedotteessaan.

SDP:n kesäkokouksessa eilen puhunut Rinne korosti kokoomuksen vastuuta, kun hallituksen veronkevennyspäätökset ovat suosineet suurituloisia, ja valtionvelka on paisunut. Jokisen mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa.

– Hallituskaudella työn verotusta on kevennetty noin 1,3 miljardilla eurolla. Veronkevennykset ovat painottuneet vahvasti pieni- ja keskituloisille palkansaajille, Jokinen laskee.

Jokinen epäilee Rinteen logiikkaa.

– Se kulkee siten, että koska kokoomus on ollut hallituksessa 27 vuoden ajan viimeisestä 31 vuodesta, on valtionvelan paisuminen johtunut kokoomuksesta. Rinne sivuuttaa täysin tosiasian, että ajanjaksoon on mahtunut syvää taantumaa.

Hän on huolissaan jakovarakeskustelusta ja ”Rinteen populismista tilanteessa, jossa valtio yhä ottaa uutta velkaa noususuhdanteesta huolimatta”.

– Rinne myös totesi, että valtiontaloutta tulisi katsoa sadan vuoden sykleissä. Hän on sivuuttanut puheissaan kaikki vastuullisen taloudenpidon periaatteet ja rajoitteet. Pidän Rinteen miljardipopulismia tämän hetken vakavimpana uhkana Suomen taloudelle, Jokinen päättelee tiedotteessaan.