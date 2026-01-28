Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.1.2026 07:28 ・ Päivitetty: 28.1.2026 07:28

Kansainvälinen kysely: Työntekijät eivät uskalla pyytää palkankorotusta – Läpinäkyvyyden merkitystä korostetaan

DEMOKRAATTI / JEMINA RAUHANSALO
56 prosenttia vastaajista olisi todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti valmis harkitsemaan työpaikan vaihtoa, jos palkkatoiveisiin ei reagoida.

Tuoreen kyselyn mukaan palkankorotuksen pyytäminen tuntuu työntekijöistä erityisen vaikealta kiristyneessä taloustilanteessa. Silti yli puolet olisi valmiita vaihtamaan työpaikkaa, jos palkka ei nouse pyynnöstä huolimatta.

Demokraatti

Demokraatti

Jopa 40 prosenttia työntekijöistä kokee palkankorotuksen pyytämisen epämiellyttäväksi, kertoo kansainvälisen rekrytoinnin ja HR-palveluiden asiantuntijayritys Remoten tuore kysely. Siksi moni työntekijä toteaa, että palkkojen läpinäkyvyys on erityisen tärkeää.

Vuonna 2026 voimaan tuleva EU:n palkka-avoimuusdirektiivi velvoittaa työnantajia lisäämään palkkojen läpinäkyvyyttä.

Direktiivi edellyttää, että palkat tai palkkahaitarit ilmoitetaan jo rekrytointivaiheessa, työntekijät saavat tietoa omasta ja vertailuryhmän palkkatasosta ja vähintään sadan hengen yritykset raportoivat palkkaeroistaan. Lisäksi selittymättömät palkkaerot on korjattava määräajassa.

– Kun neljä kymmenestä työntekijästä arkailee palkankorotuksen pyytämistä, kyseessä on selkeä ja globaalikin kulttuuriongelma. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä palkasta on voitava keskustella avoimesti ilman pelkoa seurauksista tai leimautumisesta.

– Kun puhe palkasta on rehellistä, luottamus kasvaa ja perusteettomat palkkaerot kapenevat, kommentoi Remoten henkilöstöjohtaja Barbara Matthews tiedotteessa.

TOISAALTA yli puolet – 56 prosenttia – vastaajista ei kuitenkaan koe palkankorotuksen pyytämisessä ongelmia. Vastaajista 22 prosenttia kokeen sen erityisen luontevaksi, 34 prosenttia jokseenkin luontevaksi.

Työnantajille tärkeä tieto on myös se, että työntekijät ovat valmiita toimimaan, jos heidän palkkatoiveisiinsa ei reagoida. Yhteensä 56 prosenttia vastaajista olisi todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti valmis harkitsemaan työpaikan vaihtoa, mikäli työnantaja ei tarjoa tyydyttävää ratkaisua.

Vain 18 prosenttia arvioi, että he eivät olisi kovin tai lainkaan halukkaita jättämään nykyistä rooliaan palkkakeskustelun kariutuessa.

– Palkka on organisaation rehellisin tapa kertoa, kuinka paljon se arvostaa ihmisiään. Kun työntekijä nostaa palkkansa puheeksi, hän ei pyydä vain euroja, vaan haluaa tulla nähdyksi ja saada tunnustusta.

– Näiden tarpeiden sivuuttaminen on kylmä viesti siitä, ettei uskollisuudella tai vaivannäöllä ole merkitystä. Vain avoin vuoropuhelu rakentaa luottamusta ja antaa jokaiselle rohkeutta seistä oman osaamisensa takana, Matthews painottaa.

Kyselyyn vastasi 6 200 työntekijää Yhdysvalloista, Alankomaista, Saksasta, Isosta-Britanniasta, Ruotsista, Ranskasta ja Espanjasta.

