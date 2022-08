Kansalaisaloite kirittää selvitystä sähkön hintakaton käyttöönotosta – ”On siirryttävä aikaan, jossa valtio säätelee elintärkeitä sähkömarkkinoita”

Sähkön hintaa kuriin vaativa tuore kansalaisaloite esittää, että eduskunnan on selvitettävä kiireellisellä aikataululla mahdollisuudet säätää laki hintakaton käyttöönotosta sähkön hinnoittelussa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansalaisaloitteen mukaan tavoitteena on laki, joka hinnoittelumekanismin avulla turvaa kuluttajille ja elinkeinoelämälle kohtuuhintaisen sähköenergian saannin niin arjessa kuin poikkeusoloissa.

”Nykyisessä markkinaehtoisuuteen eli pörssihintoihin perustuvassa järjestelmässä on vallalla tilanne, jossa sähkön tuottajalla on oikeus hinnoittaa sähkö huutokaupan mukaan. Markkinaehtoinen hinnan muodostuminen on johtanut tilanteisiin, joissa osa kansalaisista, yrityksistä ja maatiloista on joutunut ongelmiin sähkölaskunsa kanssa. Käsillä oleva, Venäjän hyökkäyssodasta seurannut energiakriisi on vaikeuttanut jo ennestään vaikeaa tilannetta merkittävästi”, aloitteessa todetaan.

”On siirryttävä aikaan, jossa valtio säätelee elintärkeitä sähkömarkkinoita ja hillitsee voiton tavoittelua, jotta sähkön hinta pysyy kansalaisille kohtuullisena ja sähkö kaikkien saatavissa tulotasosta ja maailmantilanteesta riippumatta.”

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt muistuttavat tiedotteessaan, että kansainvälisesti ongelmaan on jo tartuttu lukuisissa maissa myös EU:n sisällä.

”Esimerkiksi Espanjan ja Portugalin hallitukset ovat asettaneet katon sähkön hinnoitteluun ja Norjassa on hintakatto tietylle kulutukselle, jonka yli menevästä osasta maksetaan markkinahintaa. Norjassa käytössä oleva järjestely rohkaisee myös sähkön säästämiseen, mikä on ympäristönäkökulmasta perusteltua.”

SÄHKÖN HINTAKATOSTA on puhunut myös SDP. Puolueen eduskuntaryhmä ehdotti viime viikolla, että elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) johdolla tulee avata keskustelu EU:n hintakattomekanismin uudelleen arvioimiseksi.

SDP:n eduskuntaryhmä esitti myös muita konsteja sähkön hinnan helpottamiseksi. Hinnan nousua voitaisiin ryhmän mukaan hillitä ottamalla vähintään osa tehoreservistä käyttöön. Lisäksi ryhmän mielestä päästökaupan markkinavakausreservistä tulee vapauttaa lisää päästöoikeuksia sähkön hinnan laskemiseksi poikkeustilanteessa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman varoitti Suomea uhkaavasta energiakriisiä myös eilen maanantaina.

Lindtmanin mukaan ensisijaisesti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva energiakriisi uhkaa ensi talvena jo tavallisten ihmisten pärjäämistä. Hän arvioi, että mikäli hinnat pysyvät korkealla pidempään, ovat myös suomalaisen ja eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytykset uhattuna.

”Ensi talvi tulee olemaan vaaran talvi. Edessä voi olla vakava taantuma. Me emme halua ajaa kotitalouksia ahdinkoon. Tarvitsemme vaikuttavia päätöksiä, jolla uhkaavaa energiahintojen kiipeämistä kohti taivasta voidaan lievittää.”

Lindtmanin mielestä nyt onkin pohdittava kaikkia keinoja akuutin tilanteen helpottamiseksi.