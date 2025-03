Kansalaisvetoomus Yleisradiolle: kenkikää Israel pois Euroviisuista

Yli 10 000 kansalaista ja sadat musiikki- ja kulttuurialan ammattilaiset vetoavat Yleen, että se vaatisi Israelin sulkemista Euroviisujen ulkopuolelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vetoomuksen mukaan on allekirjoittajien arvojen vastaista, että miehityspolitiikkaa harjoittava ja kansanmurhaan syyllistynyt valtio saa näkyvän tilaisuuden parantaa imagoaan Euroviisuissa, ja siksi Ylen pitää vaatia Israelia pois Euroopan yleisradioyhtiöiden (EBU) kisasta.

Muun muassa YK on katsonut raportissaan, että Israel on syyllistynyt Gazassa kansanmurhaan vertautuviin tekoihin. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kutsunut raportin löydöksiä valheellisiksi ja absurdeiksi.

Mikäli EBU kuitenkin sallii Israelin osallistumisen, Ylen pitäisi vetoomuksen mukaan itse boikotoida laulukilpailuja.

VETOOMUKSEN on käynnistänyt Suomen Palestiina-verkosto Sumud ja se luovutetaan Ylelle virallisesti maanantaina. Laulukilpailu pidetään toukokuun puolivälissä Sveitsissä.

Myös viime vuonna kulttuuri- ja muusikkoryhmät tekivät Yleisradiolle samanlaisen vetoomuksen ensin Israelin poistamisesta Euroviisuista ja myöhemmin keväällä koko laulukilpailun boikotoimisesta. Silloin allekirjoittajia oli toistatuhatta.