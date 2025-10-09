Uusi suositus: Ei älylaitteita alle 11-vuotiaille, ruutuaika pois taaperoilta ja some alle 13-vuotiailta

Lapsia koskevat kansalliset digisuositukset alkavat valmistua, ja ne koskevat 0-13-vuotiaiden lasten digitaalisten laitteiden käyttöä vapaa-ajalla. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä digilaitteiden käytön ja niiden sisältöjen haittoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suositukset ovat laatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Opetushallitus.

Ne suosittelevat muun muassa, että älylaitteiden hankintaa lapselle kannattaa viivästyttää. Esimerkiksi alle 11-vuotias ei suositusten mukaan tarvitse omia älylaitteita, eikä alle kaksivuotias lainkaan ruutuaikaa.

- Haluamme kiinnittää huomiota lapsen oman laitteen hankintaan. Sitä kannattaa viivästyttää, kunnes on todellinen tarve. Jos laite on jo ehditty hankkia, kannattaa keskittyä siihen, miten lapsi laitetta käyttää ja asettaa käytölle sopivia rajoituksia, sanoo opetusneuvos Laura Francke Opetushallituksesta tiedotteessa.

2-5-vuotiaille suositellaan ruutuaikaa enintään yksi tunti päivässä, ja senkin tulisi koostua lyhyistä jaksoista aikuisen kanssa.

Suositusten mukaan alle 13-vuotiaiden ei tulisi käyttää sosiaalisen median palveluita. Suosituksissa painotetaan, että digilaitteilla käytettävän sisällön, kuten pelien ja elokuvien, tulisi olla lapsen ikätasoon sopivaa ja hänen kehitystään tukevaa.

SUOSITUKSILLA halutaan vastata huoliin lasten ja nuorten liiallisesta ruutuajasta ja sopimattomista sisällöistä.

- Lapsi tarvitsee tukea kehitykselleen ja hyötyy kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, leikistä, liikkumisesta, ulkoilusta, säännöllisestä ruoasta ja riittävästä unesta. Meidän aikuisten tehtävä on laittaa rajat ruudulla olemiseen, jotta lapsen arki on mahdollisimman tasapainoista, sanoo THL:n johtava asiantuntija Päivi Lindberg tiedotteessa.

Digisuosituksia on ollut valmistelemassa 160 asiantuntijan verkosto, jossa on ollut mukana esimerkiksi viranomaisten, järjestöjen ja yritysten asiantuntijoita. Työssä on hyödynnetty tutkimustietoja ja muun muassa kansainvälisiä suosituksia. Suosituksia koskeva lausuntokierros ja kysely ovat auki lokakuun lopulle.

Suositukset tehdään vaiheittain. Nyt lausuttavana on 0-13-vuotiaita varten laaditut suositukset. Ensi vuonna jatketaan alle 18-vuotiaiden suosituksilla.

TANSKAN pääministeri Mette Frederiksen kertoi hiljattain hallituksen suunnittelevan lakiesitystä, jolla osa sosiaalisesta mediasta kiellettäisiin alle 15-vuotiailta.

- Matkapuhelimet ja sosiaalinen media ryöstävät lapsiltamme heidän lapsuutensa, pääministeri sanoi.

Hänen mukaansa yli 60 prosenttia tanskalaisista 11-19-vuotiaista jää mieluummin kotiin ruudun ääreen kuin viettää aikaa ystäviensä kanssa.

Frederiksenin mukaan lakiesityksessä katsotaan, että lapset voisivat käyttää sosiaalista mediaa vanhempien valvonnassa 13 vuoden iästä lähtien. Hän ei täsmentänyt lakihankkeen aikataulua eikä sitä, mitkä sosiaalisen median palvelut olisivat mahdollisella kieltolistalla.