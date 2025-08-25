Kansalliskaartin sotilaat ovat alkaneet kantaa aseita Washingtonissa

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa partioivat kansalliskaartin sotilaat ovat alkaneet kantaa aseita. Asiasta kertoo maan asevoimat lausunnossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lausunnon mukaan kansalliskaartilaisilla on lupa käyttää aseitaan vain viimeisenä keinona, jos he ovat esimerkiksi välittömässä hengenvaarassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt selvästi demokraattienemmistöisen Washingtonin kaduille yli 2 200 sotilasta.

Kansalliskaartin lähettämistä on perusteltu rikollisuudella, jonka Trump väittää rehottavan Yhdysvaltain pääkaupungissa. Washingtonin poliisin tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivaltarikollisuus on vähentynyt kaupungissa.

Trump on puolestaan syyttänyt Washingtonin pormestarin Muriel Bowserin antaneen vääriä ja erittäin epätarkkoja tilastoja rikoksiin liittyen. Presidentti on muun muassa uhannut liittovaltion voivan ottaa kaupungin täysin haltuunsa, jos Bowser ei lopeta Trumpin vääriksi väittämien tietojen jakamista.

Kansalliskaartin käyttöönoton lisäksi liittovaltion lainvalvontaviranomaiset ovat viime aikoina lisänneet läsnäoloaan Washingtonin kaduilla. Paikalliset ovat osoittaneet mieltään tätä vastaan.

TRUMP on valjastanut tänä kesänä kansalliskaartilaisia poliittisiin tarkoituksiinsa myös Kalifornian osavaltiossa.

Hän lähetti kesäkuussa lähes 5 000 sotilasta Los Angelesiin tukahduttamaan maahanmuuttoratsioita vastustaneita mielenosoituksia. Muun muassa Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom katsoi, että sotilaiden läsnäolo vain kiihdytti protesteja, jotka olivat olleet poliisin hallinnassa.

Sunnuntaina Trump vuorostaan uhkasi lähettää kansalliskaartin sotilaita Baltimoren kaupunkiin. Marylandin osavaltiossa sijaitseva Baltimore on Los Angelesin ja Washingtonin tavoin demokraattienemmistöinen.

Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan, että hän on valmis lähettämään joukkoja Marylandiin, jos osavaltion demokraattikuvernööri Wes Moore tarvitsee apua rikollisuuden kitkemiseksi. Näin hän sanoi tekevänsä jo Washingtonissa.

- Vain yhden viikon jälkeen, Washingtonissa ei ole rikollisuutta eikä murhia, Trump sanoi.

Trump väitti, että Moore on onnistunut erittäin huonosti saamaan rikollisuutta kuriin. Moore puolestaan kertoi uutiskanava CNN:lle, että henkirikosten määrä on laskenut yli 20 prosenttia hänen kuvernöörikautensa aikana.

- Viimeksi kun henkirikosten määrä oli näin alhainen, en ollut vielä syntynyt, Moore sanoi.

Mooren kanssa riitautunut Trump on uhannut lisäksi perua Marylandilta liittovaltion rahoituksen romahtaneen sillan korjaamiseksi.

YHDYSVALTALAISMEDIA on raportoinut, että Trumpin hallinto olisi lisäksi suunnittelemassa tuhansien kansalliskaartilaisten lähettämistä maan kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin, Chicagoon.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on kieltäytynyt vahvistamasta mahdollisia aikeita.

Trump sanoi perjantaina, että kansalliskaartin sotilaita lähetettäisiin myös Chicagoon ja New Yorkiin.

- Aiomme tehdä kaupungeistamme erittäin, erittäin turvallisia, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

- Luulen, että Chicago on seuraava, ja sitten autamme New Yorkin kanssa, hän jatkoi.

Demokraattipuoluetta edustavat Illinoisin kuvernööri J. B. Pritzker ja Chicagon pormestari Brandon Johnson torjuivat ajatuksen jyrkästi.

- Donald Trump ja Maga-republikaanit yrittävät maalata puolueensa lain ja järjestyksen puolueeksi, Pritzker sanoi viestipalvelu X:ssä.

- Se ei voisi olla kauempana totuudesta.

Chicagon poliisin mukaan kaupungissa tehtiin vuonna 2024 yhteensä 573 henkirikosta, kahdeksan prosenttia vähemmän kuin tuota edeltävänä vuonna.