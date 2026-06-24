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24.6.2026 09:57 ・ Päivitetty: 24.6.2026 09:57

Kansallispuistojen kiinteistöjä myyntiin? Näistä luontokohteista hallitus haluaa luopua

iStock
Ulkohuussi Nuuksion kansallispuiston alueella.

Hallitus pyytää lausuntoja ehdotukselle lakimuutoksesta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöjen myymisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ympäristöministeriö perustelee myyntiinpanoaikeita valtiontalouden säästöillä ja rakennusten korjaustarpeilla.

Esimerkiksi Espoon Nuuksio on noin 300 000:lla vuosikävijällään erittäin suosittu luontomatkailukohde, ja sen rakennukset ovat suurten kävijämäärien takia jatkuvasti kovalla kulutuksella.

Valtaosa Nuuksion puisista rakennuksista on valmistunut 1900-luvulla, mutta niillä ei ministeriön mukaan ole suurta historiallista tai rakennusperinteellistä arvoa.

KOVIN SUURISTA summista ei silti ole kyse. Valtio laskee, että kiinteistöjen myyminen säästäisi siltä ehkä kolmisen miljoonaa euroa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Hallituksen tavoitteena on, että eduskunta saisi myynnit mahdollistavan lakiesityksen käsiteltäväkseen ensi kesänä.

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