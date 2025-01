Kansanedustaja Aki Lindén Porissa: Äärioikeisto torjutaan ratkaisemalla asiat, joista ihmisten huolet kumpuavat

Porin Työväenyhdistyksen perinteisessä vuodenvaihteen juhlassa oltiin huolissaan äärioikeiston noususta. Juhlapuheessaan kansanedustaja Aki Lindén vaati, että julkisen terveydenhuollon puolesta sosialidemokraattien on jatkuvasti taisteltava. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Juhlapuhuja, kansanedustaja Aki Lindén aloitti puheensa pohtimalla suuria asioita, joita vuosi 2025 voi tuoda tullessaan.

– Onko edessä rauha Lähi-itään ja Ukrainaan? Mitä Trumpin valinta merkitsee koko maailmalle? Tuoko uusi vuosi käänteen Suomen talouteen, paraneeko työttömyys, kasvaako ostovoima? Miten ilmastonmuutos etenee?

Lindénin mielestä autoritaarisuus ja valheet ruokkivat vastakkainasettelua, jota näemme ympärillämme.

– Eikö ihmiskunta opi mitään? Mistä saamme toivon, ”ikuisen taistelun ihmisyyden puolesta sortoa vastaan”. On kuitenkin käytävä taistelua inhimillisyyden puolesta, Linden valoi uskoa.

Aki Lindén oli juuri lukenut entisen liittokansleri Angela Merkelin elämäkertakirjaa Vapaus ja palannut matkaltaan Berliinistä. Nämä saivat hänet muistelemaan Hitlerin valtaannousua 33 prosentin vaalikannatuksella 1930-luvulla. Tätä hän vertasi nykyiseen äärioikeiston nousuun Saksassa. Pelottavasti silläkin on noin 30 prosentin kannatus joissakin osavaltioissa.

Lindén pohti myös, miten äärioikeisto voidaan tänä päivänä torjua.

– On puututtava syihin, jotka kasvattavat äärioikeistoa. On ratkaistava ne asiat, joista ihmisten huolet kumpuavat. Näitä ovat muiden muassa globalisaation vaikutukset, kuten esimerkkisi työpaikkojen siirtyminen kehittyviin maihin, turvallisuus, maahanmuuttajien kotoutuminen ja yhdenvertaisuus. Olen todella huolissani, mitä monessa Euroopan maassa nyt tapahtuu, Linden puhui.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON asiantuntijana Aki Linden nosti esiin nykyisen palvelujärjestelmämme haasteita.

– Julkinen terveydenhuolto on sellainen, jonka puolesta me sosiaalidemokraatit toimimme. Maksuton lääkärin apu todettiin jo Forssan ohjemassamme vuonna 1903. Sen puolesta meidän edelleen taisteltava.

– Tärkein asia on hoitotakuu ja hoitoon pääsy. Siihen liittyy omalääkäri-järjestelmä. On näyttöä siitä, että se vähentää päivystys- ja sairaalakäyntejä. Tarvitsemme perustason mielenterveystyötä. Vanhusten huoltoa, niin laitoshoitoa kuin avohuoltoa, on kehitettävä tasa-arvoisesti, Linden vaati.

Puheensa Aki Linden päätti Arvo Turtiaisen vuonna 1953 julkaisemaan runoon Minulla on ystävä.

Juhlassa luovutettiin puoleen kultainen ansiomerkki Porin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön pitkäaikaiselle sihteerille Esko Aholalle.