Kansanedustaja: Hallitus ei piittaa EU-oikeudesta eikä veronkierron torjunnasta – Viinalakia ei pidä tuoda saliin

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli eilen jälleen alkoholilain muutosta koskevan hallituksen esityksen etenemistä. Asia ei ratkennut, vaan se poistettiin esityslistalta. Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan tämä kertoo olennaisen asian oikeudellisesta epäselvyydestä. Demokraatti Demokraatti

– Pysyn kannassani. Jos esityksen notifiointivelvollisuudesta on vakava epäselvyys, sitä ei pidä tuoda suuren salin käsittelyyn. Tulen tekemään saman esityksen myös tänään puhemiesneuvostossa, Ojala-Niemelä sanoo tiedotteessaan.

Ojala-Niemelän mukaan puhemiehen on huolehdittava siitä, että eduskunnan täysistunto käsittelee vain sellaisia lakiesityksiä, jotka ovat yhteensopivia EU-oikeuden kanssa.

– Puhemiehen tehtävä on varmistaa, että eduskunnan suuressa salissa voidaan käsitellä vain sellaisia lakiesityksiä, jotka on sovitettu yhteensopiviksi EU-oikeuden kanssa. EU-notifiointimenettely ei ole muodollisuus, vaan jäsenvaltioita sitovaa oikeutta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä todetaan, että esitykseen tehdyt muutokset voivat edellyttää notifiointia ennen lain lopullista hyväksymistä. Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on myös nostettu esiin merkittäviä verovalvontaan liittyviä ongelmia alkoholin etämyynnissä.

KANNANOTOSSA muistutetaan, että valtiovarainvaliokunta esitti yksimielisesti lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle muutoksia, joilla veronkiertoa pyrittäisiin estämään tehokkaammin.

Lausunnossa ehdotettiin muun muassa ilmoitusvelvollisuutta ulkomaisille etämyyjille sekä järjestelmää, jossa alkoholilähetyksen luovuttaminen asiakkaalle estettäisiin, mikäli lähetyksestä puuttuu Verohallinnon kuljetustunniste tai veroedustajan valmisteveronumero. Lisää aiheesta STT: Alkoholilain eduskuntakäsittely siirtyy huomiseen – Taustalla demariedustajan vaatimus

– Valtiovarainvaliokunta katsoi yksimielisesti, että verovälttelylle on saatava loppu. Hallituksen alkuperäisessä esityksessä ei näitä toimia esitetä. Jos puhemies ei pysäytä notifioimattoman alkoholilain muutoksien etenemistä suureen saliin, silloin hallituspuolueet käytännössä kävelevät sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön että valtiovarainvaliokunnan yksimielisesti esitettyjen muutosten yli. Se on poikkeuksellista ja erittäin huolestuttavaa, Ojala-Niemelä korostaa.

SOSIAALI- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan alkoholin etämyynnin suosio on perustunut pitkälti siihen, että tuotteista ei ole maksettu Suomeen kuuluvia alkoholiveroja ja juomapakkausveroja. Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan maksamattomien verojen määrä voi olla vuosittain jopa 61-285 miljoonaa euroa.

– Kyse ei ole pienestä yksityiskohdasta. Puhumme kymmenien tai jopa satojen miljoonien eurojen veromenetyksistä. Jos hallitus todella haluaa avata alkoholin etämyynnin, sen pitäisi samalla huolehtia siitä, että verot myös maksetaan Suomeen. Suomalaisella veronmaksajilla on varmasti halua odottaa notifiointia, jos valtiontalouteen saadaan verovälttelyn torjunnalla jopa lähes 300 miljoonaa euroa lisää katetta, Ojala-Niemelä sanoo.

– Hallituksen esitys uhkaa johtaa tilanteeseen, jossa alkoholin etämyyntiä lisätään, mutta verovalvonta jää puutteelliseksi. Samalla vaarannetaan rehellisesti toimivien yritysten kilpailuedellytykset ja menetetään merkittäviä verotuloja.

Ojala-Niemelän mukaan asian poistuminen puhemiesneuvoston listalta osoittaa, ettei notifiointikysymystä voida sivuuttaa poliittisella enemmistöllä.

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko kommentoi eilen eduskunnassa medialle, että hänen näkemyksensä mukaan notifikaatiota ei tarvita ja esityksen voi tuoda tänään eduskuntakäsittelyyn.