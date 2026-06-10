STT: Alkoholilain eduskuntakäsittely siirtyy huomiseen – Taustalla demariedustajan vaatimus

Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn.

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna.

Risikko kommentoi eduskunnassa medialle keskiviikkona alkuillasta, että hänen näkemyksensä ja puhemiesneuvoston saamien tietojen mukaan laki voidaan tuoda eduskuntakäsittelyyn ilman notifiointia ja käsittely voi alkaa huomenna torstaina.

SOSIAALI- ja terveysvaliokunta totesi viime perjantaina tekemässään mietinnössä, että sen hallituksen esitykseen vaatimat muutokset voivat edellyttää notifiointia ennen lain lopullista hyväksymistä. Valiokuntaa johtavan SDP:n Krista Kiurun on arvioitu viivästyttävän alkoholilain käsittelyä tarkoitushakuisesti.

Oppositio muodosti asiassa valiokunnan enemmistön hallituspuolueeseen kuuluvan Päivi Räsäsen (kd.) tuella. Se vaatii mietinnössään muun muassa, että alkoholin etämyynti ulkomailta rajattaisiin 5,5:n tai 8 prosentin alkoholipitoisuuteen asti. Lisää aiheesta Alkoholista taas iso vääntö – ”Se on tehtävä” Valiokunta muutti merkittävästi hallituksen esitystä – alkoholin kotiinkuljetukseen vuorokauden viive ja tiukka prosenttiraja

Muiden hallituspuolueiden valiokuntaedustajien mietintöön tekemässä vastalauseessa todetaan, että viimeistään korkeimman oikeuden viimevuotisen ratkaisun jälkeen on ollut selvää, että rajat ylittävä etämyynti on Suomessa sallittua prosentteja rajaamatta.

- Tässä tilanteessa hallituksen esitys ei löyhennä oikeustilaa, vaan päinvastoin kiristää ja selkeyttää sitä saattamalla toiminnan lupamenettelyn, valvonnan ja seuraamusjärjestelmän piiriin, vastalauseessa todetaan.

JOS asia etenee täysistunnon käsittelyyn, äänestetään siinä ensin mietinnön sekä vastalauseen välillä. Hallituspuolueilla on enemmistö ilman kristillisdemokraattejakin, joten vastalause todennäköisesti voittaisi.

Sen jälkeen asia kierrätettäisiin suuren valiokunnan kautta takaisin täysistuntoon ja hallituksen alkuperäisen esityksen mukainen mietintö hyväksyttäisiin muutamin muutoksin.

Talousvaliokunta katsoi lausunnossaan muun muassa, että Alkon sunnuntai- ja arkipyhäaukiolo on mahdollistettava. Vastalauseen allekirjoittajat yhtyvät kantaan ja ovat sitä mieltä, että muutos on syytä tehdä hallituksen esitykseen.

Alkolla ei kuitenkaan olisi velvollisuutta pitää myymälöitään auki koko sitä aikaa kuin sillä olisi oikeus.

STT/Sanna Nikula, Saila Kiuttu

Juttua täydennetty klo 16.43 ja 16.55: lisätty varapuhemiehen kommentit ja valiokuntien kannat.