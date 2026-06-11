Kansanedustaja: Hallitus haluaa kitkeä työperäistä hyväksikäyttöä, mutta kurittaa siihen puuttuvia ammattiliittoja

Kansanedustaja ja SDP:n 2. varapuheenjohtaja Niina Malm ihmettelee kannanotossaan oikeusministeri Leena Meren (ps.) kritiikkiä työperäisen hyväksikäytön torjuntaan esitetyistä toimista. Demokraatti Demokraatti

Malmin mukaan ongelman vakavuudesta vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta hallituksen uskottavuutta heikentää se, että se vastustaa työntekijöitä auttavien ammattiliittojen aseman vahvistamista ja samalla leikkaa valvonnasta vastaavien viranomaisten resursseja.

Malm pitää sinsänsä tervetulleena sitä, että työperäisen hyväksikäytön vakavuudesta ei Suomessa enää kiistellä.

– On hyvä, että ongelman olemassaolosta ollaan yhtä mieltä. Nyt pitäisi keskustella siitä, että mitkä ovat ne kaikki keinot, joilla hyväksikäyttöä todella saadaan kitkettyä, hän sanoo tiedotteessa.

Malm muistuttaa, että monet vakavat työperäisen hyväksikäytön tapaukset ovat Suomessa tulleet viranomaisten tietoon ammattiliittojen työn kautta.

– Ammattiliitot kohtaavat työntekijöitä, jotka eivät välttämättä yksin uskalla kertoa kokemastaan hyväksikäytöstä. Liitot auttavat selvittämään tapauksia ja viemään niitä eteenpäin. Monessa tapauksessa juuri liittojen työ on ollut ratkaisevaa siinä, että väärinkäytökset ovat päätyneet viranomaisten tutkittavaksi ja lopulta oikeuteen.

– Kun tiedämme, että työperäisen hyväksikäytön paljastaminen on usein lähtenyt liikkeelle ammattiliittojen työstä, miksi hallitus ei ole valmis antamaan niille nykyistä tehokkaampia keinoja puuttua väärinkäytöksiin? Jos työntekijä ei uskalla yksin lähteä vaatimaan oikeuksiaan, kuka hänen puolellaan silloin seisoo? Olisiko jo aika liittojen kanneoikeudelle, Malm kysyy.

Hän nostaa esiin myös viranomaisten resurssit.

– Työperäisen hyväksikäytön torjunta vaatii riittävää valvontaa. Hallitus sanoo haluavansa puuttua ongelmaan, mutta samaan aikaan valvontaa tekevien viranomaisten resursseja on heikennetty. Se herättää perustellun kysymyksen siitä, miten tavoitteet aiotaan saavuttaa käytännössä.

DEMARIEDUSTAJAN mukaan työperäisen hyväksikäytön torjunnassa tarvitaan sekä tehokasta viranomaisvalvontaa että vahvempia mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin siellä, missä niitä havaitaan.

– Työntekijöiden hyväksikäyttöä ei torjuta puheilla vaan teoilla. Tarvitaan valvontaa, seuraamuksia ja keinoja auttaa uhreja. Ammattiliitot ovat jo osoittaneet olevansa keskeinen osa tätä työtä. Nyt hallituksen pitäisi kertoa, miksi niiden roolia ei haluta vahvistaa.