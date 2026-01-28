Kansanedustaja: Hallitus hassasi näennäissäästönsä rikkaiden veronalennuksiin

Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö moittii Petteri Orpon (kok.) hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Demokraatti Demokraatti

Yle uutisoi tänään VTV:n arviosta koskien hallituksen sopeutuspäätöksiä. VTV:n mukaan hallituksen lupailemat 10 miljardin säästöt ovat jääneet todellisuudessa noin 3,5 miljardiin euroon.

– Hallitus on hassannut näennäisesti säästyneet rahat rikkaiden veroalennuksiin, Hyrkkö sanoo.

HYRKKÖ toteaa tiedotteessaan, että hallitus on rahoittanut veroalennukset päätöksillä, jotka ovat sysänneet yli 30 000 lasta köyhyyteen.

– Köyhyyden syventäminenkään ei ole ilmaista, kuten kasvaneet toimeentulotukimenot osoittavat. Lisäksi lapsiperheköyhyydellä on vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Orpon hallituksen arvovalinnat tulevat vielä Suomelle kalliiksi.

VTV:n luvut eivät tulleet Hyrkölle yllätyksenä.

– Olen varoittanut hallituksen hövelin veropolitiikan vaikutuksista jo pitkään. On ollut selvää, että rikkaiden veroalet ovat kokoomukselle tärkeämpiä kuin vastuullinen talouspolitiikka.

Hyrkkö vaatii hallitukselta korjausliikettä.

– Vähintä, mitä hallitus voi tämän mahalaskun jälkeen tehdä, on perua ensi vuodella kaavailtu kallis ja tehoton yhteisöveron alennus.

MYÖS vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo kannanotossaan hallituksen talouspolitiikan epäonnistuneen.

– Oikeistohallitus on toistuvasti kerskaillut tehneensä 10 miljardin säästöt Suomen julkiseen talouteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n mukaan todelliset säästöt jäävät 3,5 miljardiin euroon.

– Pienituloiset ihmiset, köyhät perheet, palvelualan yritykset, opiskelijat ja hyvinvointialueet on laitettu polvilleen, mutta valtion velkaantuminen ei taitu. Hallitus on pettänyt kaksi keskeistä vaalilupaustaan: 100 000 uutta työpaikkaa jäi syntymättä eikä velkaantumista lopetettu, Koskela kommentoi tiedotteessaan.

Punainen lanka hallituksen talouspolitiikassa ei olekaan hänen mukaansa ollut velkalaivan kääntäminen, vaan luokkapolitiikka.

– Hallitus puhui velkalaivan kääntämisestä kun se leikkasi työttömiltä, opiskelijoilta ja pienituloisilta. Mutta missä oli tämä huoli Suomen velkaantumisesta kun rikkaille ja suuryrityksille leivottiin yli miljardin edestä veronalennuksia?

Koskela korostaa, että VTV:n mukaan hallituksen ”kymmenestä miljardin” sopeutuksesta 6,5 miljardia on näennäisiä säästöjä, kuten toiveet työllisyystoimien ja veroalennusten dynaamisista vaikutuksista.

– Jopa kaksi miljardia säästöistä laskettiin hallituskauden alussa työllisyystoimien dynaamisten vaikutusten varaan. Eli kun ihmiset saavat töitä, he kuluttavat enemmän. Sen sijaan Suomessa on ennätystyöttömyys eivätkä ihmiset uskalla kuluttaa, koska he pelkäävät potkuja.

KANNANOTON mukaan myös rikkaiden ja suuryritysten veroalennuksiin liittyy paljon toiveajattelua. Esimerkiksi yritysten maksama yhteisövero alenee ensi vuonna 18 prosenttiin, mikä vähentää Suomen verotuloja yli 800 miljoonaa euroa vuodessa.

Rahareiän oletetaan paikkaantuvan yhteisöveron dynaamisilla vaikutuksilla, vaikka tästä ei ole vahvaa tutkimusnäyttöä.

– Me ei voida tehdä kirjanpitoa toiveajattelun varassa, Koskela painottaa.

Suomen velkasuhde kasvaa nyt erityisesti huonon talouskasvun takia. Merkittävin kasvun este on kotimaisen kysynnän puute, jota hallitus on pahentanut leikkaamalla juuri pienituloisilta.

Pienituloisen saama raha menee suoraan kulutukseen eli kotimaiseen kysyntään. Siksi heiltä leikkaaminen on Koskelan mukaan myös huonoa suhdannepolitiikkaa.

– Talous ei tasapainotu, koska leikkaukset luovat apatiaa, joka estää kulutuksen, ja koska hallitus on antanut etuja omille eturyhmilleen eli rikkaille suomalaisille. Hallituksen talouspolitiikka ei toimi. On korkea aika vaihtaa levyä – ja hallitusta.

Juttuun lisätty Minja Koskelan kommentit klo 10.33.