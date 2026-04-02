2.4.2026 10:08 ・ Päivitetty: 2.4.2026 10:08

Kansanedustaja: Hallitus murentaa itse eniten suomalaisten kriisinkestävyyttä

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) muistuttaa kannanotossaan, että etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys on räjähtänyt käsiin nykyhallituksen aikana.

Savo-Karjalan vaalipiirin varkautelainen demarikansanedustaja Timo Suhonen korostaa kannanotossaan hallituksen vastuuta suomalaisten kriisinkestävyydestä ja nykyisestä taloustilanteesta.

– Olisi helppoa työntää kaikki poliittinen vastuu ja taantumassa rypeminen vain kansainvälisten kiemuroiden syyksi. Totuus on kuitenkin, että hallitus on isolta osin vastuussa siitä, mikä meidän resilienssimme on tällä hetkellä. Tunnusluvut antavat kylmää faktaa siitä, mitä Suomessa on tapahtunut Petteri Orpon (kok.) hallituksen liki kolmen vuoden vastuun aikana, Suhonen sanoo tiedotteessa.

– Kansainväliset kriisitkin toki vaikuttavat meihin suomalaisiin, halusimme tai emme. Aiemmin korona ja energiakriisi, sen jälkeen alkanut Venäjän hyökkäyssota ja nyt Iranin tilanne vahvistavat negatiivista kierrettä, jossa kriisinsietokykyä jälleen mitataan.

SUHONEN muistuttaa, että ennätystyöttömyys pitää sisällään karuja lukuja. Kannanotossa kerrataan, miten kahden vuoden aikana työttömyys on lisääntynyt 55 262 työttömällä.

Alle 25-vuotiaita työttömiä on tullut lisää kahden vuoden aikana 10 071. Samalla aikajanalla pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt 47 910:lla henkilöllä.

– Siinä sitä on lukuja hallituksen lupaaman 100 000 uuden työpaikan rinnalle. Kylmien lukujen takana on aina ihminen, joka taistelee päivittäisen toimeentulon kanssa. Elintason lasku ja lapsiperheköyhyyden lisääntyminen 33 000 lapsella on järkyttävää.

– Kaikista näistä vastuu on hallituksella. Kansalaisten kriisinsietokykyyn vaikuttaa myös se fakta, miten hallitus on leikannut sosiaali- ja terveyspalveluista – ja tästäkin kannattaa huomioida kylmät tunnusluvut.

Suhosen mukaan erityisesti Itä-Suomen asemaa ja kriisinsietokykyä hallitus ei ole käytännössä parantanut millään toimella.

– Kysymys kuuluu, mitä hallitus on valmis tekemään kevään kehysriihessä. Lisäleikkauksia, vai alkavatko lähenevät vaalit horjuttamaan porvarihallituksen leikkaushegemoniaa?

