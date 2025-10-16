Politiikka
16.10.2025 09:55 ・ Päivitetty: 16.10.2025 09:55
Kansanedustaja: Hallitus on ajanut sote-palvelut kaaokseen ja rikkoo omilla toimillaan lakia
Keskustan kansanedustajan Petri Honkosen mukaan sote-palveluissa on perustuslainvastainen tilanne, jonka Petteri Orpon (kok.) hallitus on saanut aikaan. Honkonen viittaa kannanotossaan hyvinvointialueiden lisärahoituksen epäämiseen.
Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi keskiviikkona päätöksen, jonka mukaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuluvan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma 2026-2028 ovat lainvastaisia. Hallinto-oikeuden mukaan sen olisi pitänyt hakea valtiolta lisärahoitusta alijäämänsä kattamiseksi.
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) sanoo kannanotossaan kokoomuksen ja perussuomalaisten johtaman hallituksen ajaneen Etelä-Karjalan ja useat muut hyvinvointialueet mahdottomaan tilanteeseen.
– Etelä-Karjalan hyvinvointialueella talousarvion saaminen lain edellyttämän mukaiseksi vaatisi jopa tuhansien henkilötyövuosien vähentämistä. Se ei voi olla vaarantamatta ihmisten perustuslaillisia oikeuksia riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sama on edessä suurimman alijäämän kerryttäneessä Keski-Suomessa, Honkonen kommentoi tiedotteessaan.
HONKONEN sanoo eduskunnan perustuslakivaliokunnan hyväksyneen hallituksen esittämät sote-leikkaukset, koska se katsoi, että ihmisten sote-palvelut ovat turvassa lakiin kirjatun lisärahoitusmahdollisuuden vuoksi.
Rahoitusperiaatteen toteutuminen edellyttää, että hyvinvointialueilla on riittävä rahoitus lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.
– Tästä huolimatta valtiovarainministeriö on lähettänyt hyvinvointialueille ohjauskirjeen olla hakematta lisärahoitusta. Tähän asti hallitus on myös hylännyt kaikki hyvinvointialueiden lisärahoitushakemukset, Honkonen muistuttaa.
– Hallitus rikkoo omilla toimillaan lakia. Perustuslakivaliokunnan kannan vastaisesti se on käytännössä vesittänyt lakiin kirjatun lisärahoitusmahdollisuuden.
ENSI vuoden talousarviossaan hallitus esittää lisärahoitukseksi kaiken kaikkiaan vain yhtä miljoonaa euroa. Hallitus antaa Honkosen mukaan tällä selvän viestin, että sillä ei ole aikomustakaan myöntää lisärahoitusta sote-palveluiden turvaamiseksi missään olosuhteissa.
Hän painottaa, että valtiovalta kantaa viime kädessä vastuun ihmisten perusoikeuksien toteutumisesta. Myös oikeuskansleri muistutti aiemmin keväällä antamassa ratkaisussaan kahden hyvinvointialueen tekemästä kantelusta, että myös hallituksen on noudatettava lakia.
– Tällä menolla hallitus on keittämässä sellaisen oikeudellisen sopan, joka ei ole kunniaksi kenellekään. En pitäisi mahdottomana, että myös ministerivastuun perään alettaisiin kysellä, Honkonen sanoo.
