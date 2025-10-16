Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.10.2025 09:55 ・ Päivitetty: 16.10.2025 09:55

Kansanedustaja: Hallitus on ajanut sote-palvelut kaaokseen ja rikkoo omilla toimillaan lakia

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Petri Honkonen (kesk.) eduskunnan täysistunnossa 25. syyskuuta.

Keskustan kansanedustajan Petri Honkosen mukaan sote-palveluissa on perustuslainvastainen tilanne, jonka Petteri Orpon (kok.) hallitus on saanut aikaan. Honkonen viittaa kannanotossaan hyvinvointialueiden lisärahoituksen epäämiseen.

Demokraatti

Demokraatti

Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi keskiviikkona päätöksen, jonka mukaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuluvan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma 2026-2028 ovat lainvastaisia. Hallinto-oikeuden mukaan sen olisi pitänyt hakea valtiolta lisärahoitusta alijäämänsä kattamiseksi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) sanoo kannanotossaan kokoomuksen ja perussuomalaisten johtaman hallituksen ajaneen Etelä-Karjalan ja useat muut hyvinvointialueet mahdottomaan tilanteeseen.

– Etelä-Karjalan hyvinvointialueella talousarvion saaminen lain edellyttämän mukaiseksi vaatisi jopa tuhansien henkilötyövuosien vähentämistä. Se ei voi olla vaarantamatta ihmisten perustuslaillisia oikeuksia riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sama on edessä suurimman alijäämän kerryttäneessä Keski-Suomessa, Honkonen kommentoi tiedotteessaan.

HONKONEN sanoo eduskunnan perustuslakivaliokunnan hyväksyneen hallituksen esittämät sote-leikkaukset, koska se katsoi, että ihmisten sote-palvelut ovat turvassa lakiin kirjatun lisärahoitusmahdollisuuden vuoksi.

Rahoitusperiaatteen toteutuminen edellyttää, että hyvinvointialueilla on riittävä rahoitus lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

– Tästä huolimatta valtiovarainministeriö on lähettänyt hyvinvointialueille ohjauskirjeen olla hakematta lisärahoitusta. Tähän asti hallitus on myös hylännyt kaikki hyvinvointialueiden lisärahoitushakemukset, Honkonen muistuttaa.

Lisää aiheesta

USU: Hyvinvointialueiden lisärahoitushaut palaavat bumerangina – ”Kohtuuttomia päätöksiä ja mahdottomia vaatimuksia”

– Hallitus rikkoo omilla toimillaan lakia. Perustuslakivaliokunnan kannan vastaisesti se on käytännössä vesittänyt lakiin kirjatun lisärahoitusmahdollisuuden.

ENSI vuoden talousarviossaan hallitus esittää lisärahoitukseksi kaiken kaikkiaan vain yhtä miljoonaa euroa. Hallitus antaa Honkosen mukaan tällä selvän viestin, että sillä ei ole aikomustakaan myöntää lisärahoitusta sote-palveluiden turvaamiseksi missään olosuhteissa.

Hän painottaa, että valtiovalta kantaa viime kädessä vastuun ihmisten perusoikeuksien toteutumisesta. Myös oikeuskansleri muistutti aiemmin keväällä antamassa ratkaisussaan kahden hyvinvointialueen tekemästä kantelusta, että myös hallituksen on noudatettava lakia.

– Tällä menolla hallitus on keittämässä sellaisen oikeudellisen sopan, joka ei ole kunniaksi kenellekään. En pitäisi mahdottomana, että myös ministerivastuun perään alettaisiin kysellä, Honkonen sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

16.10.2025 07:13

USU: Hyvinvointialueiden lisärahoitushaut palaavat bumerangina – ”Kohtuuttomia päätöksiä ja mahdottomia vaatimuksia”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
16.10.2025
Teatteriarvio: Kasvu-urassa vai kusessa – Kom-teatterin talousfoorumi on hilpeästi kaoottinen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
16.10.2025
Työelämän hyväksikäyttö on kansallinen häpeä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU