Kansanedustaja: Hallitus ottaa kauaskantoisen riskin lannoiteasiassa – ”Kadmium on vaarallinen raskasmetalli”

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen pitää ministeri Sari Essayahin (kd.) ja hallituksen päätöstä nostaa lannoitteiden kadmiumrajaa riskialttiina uhkapelinä. Demokraatti Demokraatti

– Tämä asia on noussut aika ajoin julkisuuteen, ja viime helmikuussa maa- ja metsätalousvaliokunta otti sen käsittelyyn. Silloin saimme kuulla varoittavia huomioita siitä, millainen riski kadmiumin enimmäisrajan nostaminen voi olla.

– Huolia esitti myös maa- ja metsätalousministeriö itse. Suomen maaperän rakenteen vuoksi kadmium siirtyy helposti kasveihin ja sieltä ihmisten lautasille, SDP:n maa- ja metsätalousvaliokuntavastaava Rantanen sanoo kannanotossaan.

TIEDOTTEESSA muistutetaan, että kadmium on raskasmetalli, joka voi aiheuttaa muun muassa haima- ja munuaisvaurioita sekä osteoporoosia. Erityisesti lasten kohdalla raja-arvojen suhteen on oltava todella huolellinen, sillä heidän kohdallaan jo pienet annokset voivat olla vaarallisia.

Rantasen mukaan ministeri ja hallitus vaikuttavat tekevän riskialttiin tilapäisratkaisun kahdeksi vuodeksi voidakseen pestä kätensä hankalasta lannoitepulaongelmasta ja siirtääkseen sen ratkaisemisen tulevalle hallitukselle.

– Päätöksellä on kauaskantoiset seuraukset, sillä kadmiumin poistuminen pelloilta vie pahimmillaan vuosikymmeniä. Lisäksi asetus sallii todellisuudessa raja-arvosta poikkeamisen myös kahden vuoden määräajan jälkeen, jos lannoite on hankittu asetuksen voimassaolon aikana.

– Kun hallitus samaan aikaan vähentää tutkimustoiminnan rahoitusta, nähtäväksi jää, miten saamme luotettavaa tietoa ministeri Essayahin riskialttiin kokeilun seurauksista. Lisää aiheesta Ministeriö höllentää lannoitteiden ympäristörajoituksia

RANTANEN myöntää, että on tärkeää varmistaa Suomen huoltovarmuus – mutta ei millä hinnalla ja keinoilla hyvänsä.

– Me tiedämme maailman epävarmuudet. Siksi olisi viisautta panostaa kierrätyslannoitteisiin ja varmistaa, että niitä olisi viljelijöidemme saatavilla riittävästi.

– Huoltovarmuuden ohella vähintään yhtä tärkeää on taata, että Suomessa tuotettu ruoka on myös tulevaisuudessa korkealaatuista. Puhdas, turvallinen kotimainen ruoka on ollut Suomelle ylpeydenaihe. Jokaisen vanhemman on voitava jatkossakin syöttää lapsilleen turvallista, kotimaisista aineksista valmistettua puuroa ja perunasosetta.