Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

29.7.2026 11:16 ・ Päivitetty: 29.7.2026 11:16

Kansanedustaja: Hallitus ottaa kauaskantoisen riskin lannoiteasiassa – ”Kadmium on vaarallinen raskasmetalli”

LEHTIKUVA / SAARA PELTOLA
SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen eduskunnan täysistunnossa 21. heinäkuuta.

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen pitää ministeri Sari Essayahin (kd.) ja hallituksen päätöstä nostaa lannoitteiden kadmiumrajaa riskialttiina uhkapelinä.

Demokraatti

Demokraatti

– Tämä asia on noussut aika ajoin julkisuuteen, ja viime helmikuussa maa- ja metsätalousvaliokunta otti sen käsittelyyn. Silloin saimme kuulla varoittavia huomioita siitä, millainen riski kadmiumin enimmäisrajan nostaminen voi olla.

– Huolia esitti myös maa- ja metsätalousministeriö itse. Suomen maaperän rakenteen vuoksi kadmium siirtyy helposti kasveihin ja sieltä ihmisten lautasille, SDP:n maa- ja metsätalousvaliokuntavastaava Rantanen sanoo kannanotossaan.

TIEDOTTEESSA muistutetaan, että kadmium on raskasmetalli, joka voi aiheuttaa muun muassa haima- ja munuaisvaurioita sekä osteoporoosia. Erityisesti lasten kohdalla raja-arvojen suhteen on oltava todella huolellinen, sillä heidän kohdallaan jo pienet annokset voivat olla vaarallisia.

Rantasen mukaan ministeri ja hallitus vaikuttavat tekevän riskialttiin tilapäisratkaisun kahdeksi vuodeksi voidakseen pestä kätensä hankalasta lannoitepulaongelmasta ja siirtääkseen sen ratkaisemisen tulevalle hallitukselle.

– Päätöksellä on kauaskantoiset seuraukset, sillä kadmiumin poistuminen pelloilta vie pahimmillaan vuosikymmeniä. Lisäksi asetus sallii todellisuudessa raja-arvosta poikkeamisen myös kahden vuoden määräajan jälkeen, jos lannoite on hankittu asetuksen voimassaolon aikana.

– Kun hallitus samaan aikaan vähentää tutkimustoiminnan rahoitusta, nähtäväksi jää, miten saamme luotettavaa tietoa ministeri Essayahin riskialttiin kokeilun seurauksista.

Lisää aiheesta

Ministeriö höllentää lannoitteiden ympäristörajoituksia

RANTANEN myöntää, että on tärkeää varmistaa Suomen huoltovarmuus – mutta ei millä hinnalla ja keinoilla hyvänsä.

– Me tiedämme maailman epävarmuudet. Siksi olisi viisautta panostaa kierrätyslannoitteisiin ja varmistaa, että niitä olisi viljelijöidemme saatavilla riittävästi.

– Huoltovarmuuden ohella vähintään yhtä tärkeää on taata, että Suomessa tuotettu ruoka on myös tulevaisuudessa korkealaatuista. Puhdas, turvallinen kotimainen ruoka on ollut Suomelle ylpeydenaihe. Jokaisen vanhemman on voitava jatkossakin syöttää lapsilleen turvallista, kotimaisista aineksista valmistettua puuroa ja perunasosetta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

28.7.2026 14:03

Ministeriö höllentää lannoitteiden ympäristörajoituksia

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jouni Kemppainen

Kolumnit
27.7.2026
Infantinon leiriin kiirehtinyt Palloliitto ampui ohi maalin – ja pahimmat maineriskit ovat vasta edessä
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
24.7.2026
Janne Riiheläinen: Venäjän seuraava siirto osuu meihin
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.7.2026
PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toivoo aitoa kolmikantaa – ”Kaikki viisaus ei voi asua hallitusneuvotteluissa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU