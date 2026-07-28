Politiikka
28.7.2026 14:03 ・ Päivitetty: 28.7.2026 14:03
Ministeriö höllentää lannoitteiden ympäristörajoituksia
Suomessa nostetaan kahdeksi vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä.
Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa.
Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä.
Asetus tulee voimaan elokuun alussa.
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