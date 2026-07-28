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Politiikka

28.7.2026 14:03 ・ Päivitetty: 28.7.2026 14:03

Ministeriö höllentää lannoitteiden ympäristörajoituksia

DEMOKRAATTI / KARI HULKKO
Kadmium on ihmiselle haitallinen raskasmetalli, jota voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä.

Suomessa nostetaan kahdeksi vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä.

Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa.

Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä.

Asetus tulee voimaan elokuun alussa.

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