Kansanedustaja Heidi Viljanen: Varautuminen kuuluu kaikille

Sota Ukrainassa koskettaa meistä jokaista. Apua Ukrainassa tullaan tarvitsemaan paljon ja pitkään, kirjoittaa kansanedusja Heidi Viljanen mielipidekirjoituksessaan. Heidi Viljanen

Moninaisina tunteina katsoessamme uutiskuvia sotaa pakenevista ihmisistä tai kuullessamme julmista lastensairaalaan kohdistetuista pommituksista. Samalla sota koskettaa meitä omaan arkeemme vaikuttavina asioina. Polttoaineiden ja ruoan hintojen nousuna, pelkona ruokatuotantomme puolesta tai yleisenä turvattomuuden tunteena. Epätietoisuus tulevasta hiipii väistämättä mieliin.

Jokainen keräyslippaaseen kilahtava kolikko on nyt tarpeen

Ihmisten auttamisen halu ukrainalaisia kohtaan on ollut uskomattoman suurta. Jokainen keräyslippaaseen kilahtava kolikko tai muilla tavoin annettu taloudellinen apu on nyt tarpeen. Miljoonat ihmiset ovat paenneet kotimaastaan ja humanitaarinen kriisi pahenee sodan pitkittyessä. Apua Ukrainassa tullaan tarvitsemaan paljon ja pitkään. Helpoin auttamisen muoto meistä jokaiselle on antaa taloudellista apua avustusjärjestöjen kautta. Ne pystyvät parhaiten organisoimaan avun perille oikeisiin kohteisiin.

Suomi on varautunut ottamaan vastaan Ukrainasta pakenevia ihmisiä ja kunnissa on tehty nopeasti majoitussuunnitelmia ja tarkistettu laajemmin valmiutta kriisitilanteiden varalle. Samalla on löydettävä ratkaisuja moniin kotimaan kysymyksiin. Miten ihmiset pärjäävät, kun hintataso nousee? Miten ratkotaan maatalouden kriisiä ja turvataan kotimaisen ruoan tuotanto? Miten suojellaan lapsia ja nuoria tässä ajassa? Miten pidetään yhteiskunnan huoltovarmuus hyvällä tasolla?

Pärjäisitkö kolme vuorokautta (72 tuntia) häiriötilanteessa omillasi?

Kriisin hetkellä on pohdittava myös omaa varautumistamme. Jo koronakriisi herätti huoltovarmuuden merkitykseen ja alettiin puhua myös kotivarasta, eli siitä pärjäisitkö kolme vuorokautta (72 tuntia) häiriötilanteessa omillasi? Onko kotonasi vettä pullotettuna ja ruokatarvikkeita niin, että vaikkapa laajassa häiriötilanteessa kaikki perheeseesi kuuluvat pärjäisitte kolme päivää? Onko kotonasi kannellisia puhtaita astioita, joilla voisit tarvittaessa noutaa vettä kotiisi? Onko sinulla käteistä rahaa, lääkkeitä tai hygieniatarpeita pahan päivän varalle? Samalla, kun autamme kaikkein suurimmassa hädässä olevia, on syytä katsoa myös lähelle ja varmistaa oma ja läheisten pärjääminen kriisin hetkellä.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Viikossa 16.3.22