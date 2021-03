Kansanedustaja huolestui mittauksen ennakkotiedoista: ”Sellainen tilanne olisi Suomen työllisyydelle katastrofaalinen isku”

Vuoden 2020 työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että pandemian vaikutukset ovat iskeneet työntekijäryhmiin eri tavoin. Koronatilanne on yleisesti edistänyt etätyömahdollisuuksia ja digitalisaatiota työelämässä, mutta toisaalta korona on vaikeuttanut niiden tilannetta, joiden asema työelämässä on ollut jo ennestään heikompi.