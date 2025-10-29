Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.10.2025 08:46 ・ Päivitetty: 29.10.2025 08:46

Kansanedustaja kanteli ministeristä

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Leena Meri.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kertoo kannelleensa oikeuskanslerille oikeusministeri Leena Meren (ps.) toiminnasta.

Demokraatti

Demokraatti

Oikeuskansleri Janne Salminen antoi eilen tiistaina ratkaisun useisiin kanteluihin, joissa moitittiin Meren kommentteja eduskunnan hyväksymästä eheytyshoitojen kieltoa koskevasta kansalaisaloitteesta.

Lohikoski sanoo tiedotteessaan, että eduskunta ilmaisi maaliskuussa yksiselitteisen tahtonsa ja edellytti hallitukselta ripeää lainvalmistelun käynnistämistä eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi.

– Perussuomalaisen oikeusministerin ylimieliset kommentit välittömästi tämän jälkeen halveksivat niin kansalaisaloiteinstituutiota, kansalaisaloitteen allekirjoittajia, eduskunnan perustuslaillista asemaa ylimpänä valtioelimenä kuin demokratiaa itsessään. Oikeuskanslerin ratkaisu on ministerille painava muistutus tästä, Lohikoski kommentoi.

Hän kertoo samalla kannelleensa itsekin oikeuskanslerille.

Pia Lohikoski. KUVA ANTTI YRJÖNEN

– Kun eduskunnan tahto ei näytä nykyisen hallituksen vahtivuorolla toteutuvan, on ylimmän valtioelimen syytä ottaa ohjat omiin käsiin. Eheytys on julmaa ja vahingollista henkistä väkivaltaa, jota ei saa painaa villaisella ja jolle ei tule olla sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Oikeuskanslerin mukaan Meri ei kuitenkaan toiminut lainvastaisesti antaessaan tiedotusvälineille lausuntoja eduskunnan hyväksyttyä eheytyshoitojen kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen.

Hän toteaa ratkaisussaan, että Meren lausunnot olivat sikäli harkitsemattomia, että ne saattoivat antaa virheellisen kuvan kansalaisaloitteen tarkoituksesta ja eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot -kansalaisaloitteen äänin 125-49. Kansalaisaloitteessa vaadittiin, että eduskunnan tulee aloittaa lainvalmistelu eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi.

