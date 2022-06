Kansanedustaja Kimmo Kiljuselta vetoomus pääministeri Marinille

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun komissio näytti vihreää valoa Pohjois-Makedonian ja Albanian jäsenyysneuvotteluiden aloittamiselle. Neuvotteluita ei ole kuitenkaan aloitettu, sillä Bulgaria vastustaa laajentumista prosessista riippumattomista syistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Samoin Bosnia-Hertsegovina ja Kosovo ovat jumissa EU-jäsenyyshankkeensa kanssa ja Serbian ja Montenegron neuvottelujen eteneminen on pysähtynyt. Tyytymättömyys alueella kasvaa ja EU menettää uskottavuuttaan.

Näin kirjoittaa tiedotteessaan SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen.

Eurooppalaiset sosialidemokraattiset parlamentaarikot kokoontuivat Sarajevossa 16.-18.6 tukeakseen EU:n laajentumista Länsi-Balkanille. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on vierailemassa alkuviikosta alueella.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen vetoaa tiedotteellaan pääministeriin, että Suomen hallitus ilmaisee vahvan tukensa jäsenyysneuvotteluiden käynnistämiselle Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa.

– Olisi sääli, että Länsi-Balkanin maiden jo parikymmentä vuotta avoinna ollut EU -jäsenyysperspektiivi jäisi Ukrainan, Moldovan ja Georgia perustellun jäsenyyspyrkimyksen alle. On tärkeä muistuttaa Länsi-Balkanin maita siitä, että heillä on jäsenmaiden tuki takanaan. Tämä on tärkeää alueen vakauden ja laajemmin Euroopan turvallisuuskehityksen kannalta, Kiljunen sanoo.