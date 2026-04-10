Kansanedustajat: Orpon puheet suojaosasta ovat joko tahallista palturia tai järkyttävää tietämättömyyttä

Kansanedustajat Niina Malm (sd.) ja Alviina Alametsä (vihr.) kyseenalaistavat pääministeri Petteri Orpon (kok.) puheet työttömyysturvan kannustavuudesta suojaosan poistosta huolimatta. Demokraatti

Orpo sanoi Ylen tv-tentissä, että työttömyysturvan sovittelujärjestelmä riittää kannustamaan työn vastaanottamiseen ilman suojaosaa. Malmin mukaan Orpo sotkee kaksi eri asiaa keskenään.

– Orpo puhuu sekaisin työttömyysturvasta ja sovitellusta työttömyysturvasta. Ne ovat kaksi eri asiaa. Jos olet kokonaan työtön ja otat edes pienen keikan vastaan, se leikkaa heti työttömyysturvaasi. Suojaosan poistamisen jälkeen leikkaus on entistä kovempi, Malm painottaa tiedotteessaan.

– Soviteltu työttömyysturva koskee tilannetta, jossa henkilö on jo osa-aikatyössä. Silloinkin suojaosan poistaminen pienentää käteen jäävää tuloa ja heikentää kannustimia tehdä lisää työtunteja. Orpon väite siitä, ettei työn vastaanottaminen leikkaisi etuutta, on yksinkertaisesti väärä.

Malmin mukaan hallituksen päätös poistaa suojaosa onkin heikentänyt sekä kokonaan työttömien että osa-aikatyötä tekevien asemaa.

– Suojaosan poistaminen ei ole lisännyt kokoaikatyötä, mutta se on vähentänyt osa-aikatyön tekemistä, Hallituksen linja on ollut selvä: leikataan sosiaaliturvaa ja toivotaan, että ihmiset työllistyvät. Todellisuudessa työttömyys on kasvanut ja yhä useampi pienituloinen on ajautunut toimeentulotuelle. Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa – tämä on kylmää kurjistamista.

– Erityisesti naisvaltaisilla aloilla osa-aikatyö on arkea. Monelle yksinhuoltajalle tai osatyökykyiselle se on myös ainoa mahdollisuus yhdistää työ ja muu elämä. Hallitus on iskenyt juuri näihin ihmisiin.

– Erityisesti naisvaltaisilla aloilla osa-aikatyö on arkea. Monelle yksinhuoltajalle tai osatyökykyiselle se on myös ainoa mahdollisuus yhdistää työ ja muu elämä. Hallitus on iskenyt juuri näihin ihmisiin.

MYÖS Anniina Alametsän mukaan hallituksen päätös on päinvastoin heikentänyt työn vastaanottamisen kannattavuutta.

– Pääministeri Orpo väitti, että työtön voi tehdä töitä ilman, että työttömyysturva välittömästi leikkaantuu – suojaosien poistosta huolimatta. Suojaosan poiston jälkeen pienetkin ansiotulot ovat kuitenkin suoraan leikanneet työttömyysturvaa, Alametsä muistuttaa tiedotteessaan.

– Pääministeri antaa virheellisen kuvan, että työn vastaanottaminen ja lyhytaikaisten keikkatöidenkin tekeminen kannattaa. Hallitus on päätöksellään suoraan heikentänyt työnteon kannustimia. Ihmettelen, puhuiko pääministeri suorassa lähetyksessä palturia vai eikö hän todella tunne päätöstensä vaikutuksia.

ALAMETSÄN mukaan työttömyyskassojen kyselyissä ihmiset kertovat, että suojaosan poistaminen on tehnyt lyhytaikaisen työn tekemisestä useille kannattamatonta.

Työttömien ei kannata ottaa vastaan keikkatöitä tai osa-aikatyötä, koska moni jää niin sanotusti nollille suojaosan poiston takia. Aiemmin suojaosa mahdollisti 300 euron ansiot kuussa ilman työttömyysturvan pienenemistä.

– Ihmettelen, miksi tehokas kannustin ylläpitää omaa osaamista ja osallistua työelämään poistettiin. Me tiedämme, että toimeliaisuus ja osallistuminen yhteiskuntaan parantaa yksilön hyvinvointia ja näin vähentää myös painetta julkisissa palveluissa, kommentoi Alametsä.

SOSIAALITURVAMINISTERI Sanni Grahn-Laasonen (kok.) väitti Alametsän Instagram-postauksen kommenteissa pääministerin olevan oikeassa työttömyysturvan sovittelun toimiessa Suomessa hyvin.

Alametsän mukaan tämäkään väite ei nykytilanteessa kestä tarkastelua.

– Eikö sosiaaliturvaministerikään tiedä, millaisia tukiloukkuja hallitus on rakentanut, Alametsä kysyy.

Hän kertaa tiedotteessa, että myös soviteltu työttömyystuki pienenee palkka- tai yritystulojen myötä.

– Hallituksen tavoitteena oli säästää työttömyysmenoissa ja nostaa työllisyysastetta. Tämä ei tapahdu niin, että sysätään ihmisiä työelämän ulkopuolella viemällä kannustimet työn vastaanottamiselta.

SDP ja muut oppositiopuolueet kannattavat työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Hallituspuolueista sen on nostanut esiin RKP.

Juttua ja ingressiä muokattu klo 14.13: lisätty Niina Malmin kommentit.