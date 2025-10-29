Kansanedustaja: Perussuomalaiset vastustavat hillotolppia ja samalla pystyttävät niitä

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska vaatii eduskuntaa ja eduskuntaryhmiä päivittämään ohjeistukset perheenjäsenten palkkaamisesta. Demokraatti Demokraatti

Asia nousi esiin tällä viikolla, kun sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) kerrottiin palkkanneen poikansa avustajakseen.

– Yritykset rajoittavat sukulaisten palkkaamista ennen kaikkea eturistiriitojen ja puolueellisuuden välttämiseksi. Eduskunnan jäsenet eivät saa omalla toiminnallaan olla edistämässä käytäntöä, joka muistuttaa nepotismia, Ovaska sanoo tiedotteessaan.

KANSANEDUSTAJIEN toiminta vaikuttaa Ovaskan mukaan suoraan eduskunnan arvovaltaan ja kansalaisten luottamukseen.

– On surullista, että eduskunnan uskottavuutta syödään omilla teoilla. Oli kyse sitten vessan siisteydestä, osallistumisesta tosi-tv-ohjelmiin tai sukulaisten suosimisesta, nämä asiat kasaantuvat ja heikentävät luottamusta politiikkaan. Pitää muistaa, että olemme jatkuvasti suurennuslasin alla.

– On hieman huvittavaa, miten perussuomalaiset sanovat vastustavansa kaiken maailman hillotolppia, joita ovat samaan aikaan itse pystyttämässä.

Ovaska kritisoi myös hallitusta poliittisen kulttuurin suunnasta.

– Hallituksen toimilla ei ole saatu työllisyyttä kasvuun, ja nyt vähäisetkin työpaikat täytetään sukulaisilla. Kansalaiset odottavat päättäjiltä esimerkillisyyttä, eivät sisäpiirien suosimista.