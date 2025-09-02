Kansanedustaja: ”Pitävätkö pääministeri ja hallitus suomalaisia tyhminä?”

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra kutsuu hallituksen budjettiriihen ensimmäisenä päivänä löytynyttä rasismisopua silkaksi teatteriksi. Diarran mukaan tästä todistavat sekä perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran että varapuheenjohtajan Simo Grönroosin ulostulot. Demokraatti Demokraatti

– Pääministeri Petteri Orpo (kok) vannoi maanantai-iltana hallituksen olevan sitoutunut rasisminvastaiseen tiedonantoon, sekä kertoi rasistisen puheen johtavan jatkossa sanktioihin. Alle vuorokausi hallituksen “rasismisovun” jälkeen sekä perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sekä puolueen varapuheenjohtaja Simo Grönroos ovat kuitenkin vetäneet mattoa alta pääministeri Orpon puheilta, Diarra toteaa tiedotteessaan.

– On pakko kysyä, pitävätkö pääministeri ja hallitus suomalaisia tyhminä? Kuvittelevatko he, että me ostamme tämän ala-arvoisen teatterin, joka on jatkunut pian kaksi vuotta? On aivan turha ensin seistä mikrofoni kädessä ja vannoa hallituksen sitoutuneen rasismin vastaiseen tiedonantoon, kun alle vuorokausi myöhemmin tilanne on tämä, hän jatkaa.

DIARRA kertoo pitäneensä jo alusta saakka selvänä, ettei hallitus tule Keskisarjan puheista käynnistyneeseen kohuun kaatumaan, vaikka pääministeri Orpo toisti tilanteen olevan vakava. Orpo perusteli hallituksen jatkamista maanantaina ennen kaikkea sillä, että Suomi tarvitsee vaikeassa taloustilanteessa ja epävakaassa turvallisuusympäristössä toimintakykyisen hallituksen.

– Tämä on pötypuhetta. Oikea syy on se, että hallitukselle on tärkeämpää leikata köyhiltä ja antaa veronalennuksia rikkaille kuin puolustaa ihmisoikeuksia. Sillä mikäli tätä hallitusta kiinnostaisi ihmisoikeuksien puolustaminen tai se aidosti uskoisi, että kaikki ovat keskenään samanarvoisia, olisi se kaatunut jo kaksi vuotta sitten tai Palestiinan tunnustamisesta syntyneen konfliktin kohdalla, Diarra sanoo.

Diarra näkee, että hallitus pitää tällä hetkellä pilkkanaan paitsi suomalaisia ja ihmisoikeuksia, myös toisiaan. Tällä hän viittaa etenkin Perussuomalaisten riveistä tulleisiin lausuntoihin.

– Hallituksen riveistä on käytännössä todettu, että rasismia voidaan sietää ja oikeuttaa, kunhan hallituksen toimintakyky säilyy. Mutta kun pääministerin arvovaltaa kyseenalaistetaan toisen hallituspuolueen toimesta jatkuvasti, miten meidän pitäisi luottaa hallituksen toimintakykyyn tämän näennäisen sovun edessä?