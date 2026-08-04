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Politiikka

4.8.2026 18:31 ・ Päivitetty: 4.8.2026 18:31

Kansanedustaja: Purra tyhjää viime töikseen valtion kassan

LEHTIKUVA / SAARA PELTOLA
Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) eduskunnan täysistunnossa 21. heinäkuuta.

SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ensi vuoden budjettiehdotuksen suurin uutinen on se, että julkisen talouden korjaaminen työnnetään seuraavan hallituksen syliin.

Demokraatti

Demokraatti

– Valtiovarainministeri Purran perinnöksi jäävät julkisen talouden historiallisen suuret alijäämät ja viime töiksi yhteisöveron alentamisella tyhjennetty valtion kassa. Tämä on täysin päinvastainen lopputulos kuin minkä puolesta hän on itse saarnannut koko vaalikauden.

– Näin mittavien alijäämien aikana kukaan vastuullinen poliitikko ei vakavissaan esittäisi lähes miljardin verotulojen heittämistä kankkulan kaivoon, Räsänen sanoo kannanotossaan.

MUUTKIN oppositiopuolueiden edustajat arvostelevat Purran ehdotusta ja yhteisöveroalea.

– Yhteisöveron alentamisen hintalappu julkiselle taloudelle on yli 800 miljoonaa euroa. Kun alijäämä huitelee yhä ennätyslukemissa, tekee höveli veropolitiikka hallituksen talouspolitiikasta täysin epäuskottavaa, kommentoi vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tiedotteessaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo kannanotossaan, että yhteisöveroale on Suomelle uusi kallis taloudellinen riippakivi.

Myös keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi arvostelee sitä, että uusien sopeutustoimien ja vähemmän tärkeiden menojen karsimisen sijasta hallitus alentaa yhteisöveroa.

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