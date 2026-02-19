Kansanedustaja: ”Rydman valittiin, koska häntä eivät säästölistat haittaa”

Wille Rydmanin (ps.) tuore nimitys sosiaali- ja terveysministeriksi on kuohuttanut etenkin vasemmisto-oppositiossa muun muassa siksi, ettei hänellä ole alalta työtaustaa eikä kokemusta. Susanna Luikku Demokraatti

SDP:n lääkärikansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén sanoo käyneensä läpi sosiaali- ja terveysministerien ja peruspalveluministerien nimilistat viime 30 vuoden ajalta.

– Monella on ollut alan koulutus. Sitähän ei vaadita, mutta useimmilla ministereillä on ollut pitkä ja vahva kokemus sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, tai sitten kuntapuolelta.

– Eli kyllä tässä nimityksessä säästöministeriä on haettu: henkilöä, joka pystyy pitämään pokkansa ja ajamaan leikkauslinjaa puolueensa puheenjohtajan (Riikka Purra) toiveiden mukaisesti, hän kommentoi.

LINDÉN sanoo huomanneensa, miten Rydman toisti puolueensa ydinlinjauksia heti ensimmäisistä haastatteluistaan lähtien, vaikka häneltä kysyttiin aivan muista asioista – eli vanhustenhoidon tasosta ja siellä sattuneista kuolemantapauksista.

– Jotenkin hän onnistui kytkemään asiat huonoon kielitaitoon eli siihen, että alalla on ”liikaa” maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. On totta, että osalla heistä on puutteita kielitaidossa – mutta yhtä totta on, että koko vanhustenhoito romahtaisi ilman heitä.

– Tällainen populistinen puhe kertoo myös siitä, miksi perussuomalaiset Rydmanin tehtävään valitsivat. Lisää aiheesta Näin Wille Rydman pätevöityi sote-kysymyksiin – ytimessä Sipilä ja Kiuru

Lindén muistuttaa, että koko sosiaali- ja terveysalan olemus perustuu muun muassa tasa-arvoisuuteen, syrjimättömyyteen ja solidaarisuuteen.

– Perussuomalaisten puolueohjelmassa ja linjassa ei arvosteta mitään näistä kovin korkealle. Uskon, että tämä aiheutti sisäistä ristiriitaa ja johti osaltaan (Kaisa) Juuson eroamiseen ministerin paikalta.

KESÄLLÄ 2022 Rydmanin uutisoitiin mieltyneen kokoomusnuorten piirissä tapaamiinsa tyttöihin ja nuoriin naisiin puolueen kansanedustajalle kyseenalaisilla tavoilla.

Vaikkei Rydmanin toiminnasta paljastunut laittomuuksia, hän menetti kohun aikana eduskuntaryhmänsä luottamuksen, erosi ryhmästä sekä lähes kaikista luottamustoimistaan, eikä kokoomus pyynnöstä huolimatta hyväksynyt häntä takaisin.

Tammikuussa 2023 Rydman loikkasikin perussuomalaisiin.

Osa oppositiosta on etenkin epävirallisissa keskusteluissa pitänyt outona, että Rydmanin väitetyillä käytöstavoilla ylipäätään pääsee ministeriksi, saati sosiaali- ja terveysalan johtoon.

Aki Lindén ei halua ottaa tähän asiaan kantaa. Hän muistuttaa, että Rydman pääsi aikoinaan jupakan poliisitutkinnasta syytteittä.

RYDMAN on ehtinyt jo julistaa, että 218 miljoonan säästöt saadaan kasaan sosiaali- ja terveysministeriössä ennen budjettiriihen alkua – eli parissa kuukaudessa.

Kaisa Juuson asettama työryhmä pääsi esityksellään puoleen Purran asettamasta leikkaustavoitteesta eli sadan miljoonan euron lisäsäästöistä.

– Paperilla on kyllä mahdollista saada kasaan vaikka millaisia säästöjä, mutta lainsäädännön ja määrärahojen kohdentamisen suhde on sellainen, ettei se olekaan niin yksinkertaista. Täytyy nimetä toiminnat, josta leikataan, Aki Lindén muistuttaa.

Koko vaalikautta on jäljellä enää runsas vuosi. Pätkäpestissäkin ministeri ehtii jättää kädenjälkensä alaan.

– Ministeri pystyy halutessaan aika paljon jarruttamaan asioiden etenemistä, tai sitten olemaan aloitteellinen ja käynnistämään asioiden esiin ottamista, Lindén sanoo.