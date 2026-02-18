Näin Wille Rydman pätevöityi sote-kysymyksiin – ytimessä Sipilä ja Kiuru

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja puoluehallitus valitsivat keskiviikon yhteiskokouksessaan sosiaali- ja terveysministeriksi kansanedustaja Wille Rydmanin. Varsinainen presidentin nimitys Rydmanilla on vielä edessään. Simo Alastalo Demokraatti

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra myönsi kysyneensä Rydmania Kaisa Juusolta (ps.) vapautuneeseen ministerin pestiin jo perjantaina, mutta virallinen vahvistus edellytti tänään saatua puolue-elinten siunausta.

– Täysin yksimielisesti seisomme meidän uuden sosiaali- ja terveysministerin Wille Rydmanin takana, Purra sanoi kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa perussuomalaisten puoluetoimistolla.

Rydmanin valintaa Purra perusteli hänen aikaisemmalla ministerikokemuksellaan ja kyvyillä kestää poliittisia paineita.

-Pidän tärkeänä, että tässä tehtävässä toimii henkilö, joka kestää eri suunnista tulevia vaatimuksia ja paineita, erittäin voimakasta kritiikkiä. Tämä pesti on varmasti yksi hallituksen vaikeimmista, Purra sanoi ja vakuutti uskovansa Rydmanin kykyihin.

Kaisa Juuso oli sairauslomalla uupumuksen vuoksi vuosi sitten. Uupumusta on arveltu myös yhdeksi hänen helmikuussa tapahtuneen ministerieronsa taustasyyksi. Rydman kiitteli tiedotustilaisuudessa Juuson työpanosta.

RYDMANIA ei tunneta sote-poliitikkona. Valtiotieteiden maisterina hänellä ei ole sosiaali- ja terveysalan taustaa eikä hän ole esimerkiksi koskaan kuulunut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskiviikon tiedotustilaisuudessa Rydman kertoi perehtyneensä sote-ministeriön hallinnonalaan eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

– Istuin perustuslakivaliokunnassa 2015-2019 kaudella, kun tätä Sipilä-sotea käsiteltiin, ja 2019-2023 kaudella, kun käsiteltiin Kiuru-sotea. Kaikki sen haasteet ja ongelmat on tästä lainsäädännöllisestä näkökulmasta tullut hyvin käsitellyiksi ja nyt niihin pääsee pureutumaan täältä toimeenpanovallan puolelta, Rydman sanoi.

Sipilä-sotella Rydman tarkoitti Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella yritettyä sote-uudistusta, joka kaatui kalkkiviivoilla perustuslaillisiin haasteisiin. Tuolloin Rydman edusti perustuslakivaliokunnassa kokoomusta.

Kiuru-sotella Rydman puolestaan viittasi Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella toteutettuun sote-uudistukseen, jota johti silloinen peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Marinin kaudella Rydman loikkasi kokoomuksesta perussuomalaisiin.

TULEVALTA ministeriltä kysyttiin myös tekeillä olevista parin sadan miljoonan sote-leikkauksista.

– Sovituista menosopeutuksista pidetään luonnollisestikin kiinni. Ensimmäiseksi katson, että mikä on tilanne tällä hetkellä ministeriössä. Käyn virkamiesjohdon ja erityisavustajien kanssa läpi sen mitä kaikkea pöydälle on jäänyt ja kehysriiheen mennessä myöskin nämä asiat saadaan päätettyä, Rydman sanoi.

Samalla hän muistutti, että nyt puuhattavat sopeutukset ovat pieni osa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kokonaisuudesta.

– Mielelläni haluan siirtää katsetta myös sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällölliseen kehittämiseen.

Rydman on toiminut Petteri Orpon (kok.) hallituksessa elinkeinoministerinä vuosina 2023-2025.