Politiikka

14.8.2025 13:05 ・ Päivitetty: 14.8.2025 13:05

Kansanedustaja tuohtui karhunkaatolupien jäädyttämisestä: ”Pienen porukan ilkeilyä”

iStock
Itä-Suomen hallinto-oikeus määräsi nallenkaatoluville täytäntöönpanokiellon.

Varkautelainen kansanedustaja Timo Suhonen (sd) paheksuu karhujen kaatolupien pysäyttämistä: Itä-Suomen hallinto-oikeus asetti alueen karhuluvat torstaina täytäntöönpanokieltooon.

Demokraatti

Demokraatti

Maa- ja metsätalousministeriö oli heinäkuussa vahvistanut 285 karhun metsästyskiintiön, joista Itä-Suomen lupamäärillä olisi voitu kaataa 129 karhua. Nyt paikallinen hallinto-oikeus pani kaikki alueen karhuluvat jäihin, kun metsästyksen piti alkaa ensi viikolla.

– Tämä on pienen porukan ilkeilyä, mikä ei johda kestävään karhukannan hallintaan. On muistettava, että 25 vuodessa Suomen karhukanta on kasvanut noin 800 yksilöstä 2 367 yksilöön, Suhonen listaa tiedotteessaan.

Suhosen mielestä ministeriöstä saatujen lupien kieltäminen oikeuden kautta on epäreilua. Karhukanta on vahvistunut nimenomaan Itä-Suomessa, ja kaatolupamäärät perustuivat viranomaisten kannanhoitolaskelmiin.

– Liian suuren karhukannan metsästys on nähtävä keinona, jolla liian lähelle ihmisasutuksia ja ihmisiin tottuvat karhut pidetään kannanhoidollisesti alueellisesti hallinnassa, Suhonen perustelee tiedotteessa.

Suhonen on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen.

