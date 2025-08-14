Kansanedustaja tuohtui karhunkaatolupien jäädyttämisestä: ”Pienen porukan ilkeilyä”

Maa- ja metsätalousministeriö oli heinäkuussa vahvistanut 285 karhun metsästyskiintiön, joista Itä-Suomen lupamäärillä olisi voitu kaataa 129 karhua. Nyt paikallinen hallinto-oikeus pani kaikki alueen karhuluvat jäihin, kun metsästyksen piti alkaa ensi viikolla.

– Tämä on pienen porukan ilkeilyä, mikä ei johda kestävään karhukannan hallintaan. On muistettava, että 25 vuodessa Suomen karhukanta on kasvanut noin 800 yksilöstä 2 367 yksilöön, Suhonen listaa tiedotteessaan.

Suhosen mielestä ministeriöstä saatujen lupien kieltäminen oikeuden kautta on epäreilua. Karhukanta on vahvistunut nimenomaan Itä-Suomessa, ja kaatolupamäärät perustuivat viranomaisten kannanhoitolaskelmiin.

– Liian suuren karhukannan metsästys on nähtävä keinona, jolla liian lähelle ihmisasutuksia ja ihmisiin tottuvat karhut pidetään kannanhoidollisesti alueellisesti hallinnassa, Suhonen perustelee tiedotteessa.