14.8.2025 13:05 ・ Päivitetty: 14.8.2025 13:05
Kansanedustaja tuohtui karhunkaatolupien jäädyttämisestä: ”Pienen porukan ilkeilyä”
Varkautelainen kansanedustaja Timo Suhonen (sd) paheksuu karhujen kaatolupien pysäyttämistä: Itä-Suomen hallinto-oikeus asetti alueen karhuluvat torstaina täytäntöönpanokieltooon.
Maa- ja metsätalousministeriö oli heinäkuussa vahvistanut 285 karhun metsästyskiintiön, joista Itä-Suomen lupamäärillä olisi voitu kaataa 129 karhua. Nyt paikallinen hallinto-oikeus pani kaikki alueen karhuluvat jäihin, kun metsästyksen piti alkaa ensi viikolla.
– Tämä on pienen porukan ilkeilyä, mikä ei johda kestävään karhukannan hallintaan. On muistettava, että 25 vuodessa Suomen karhukanta on kasvanut noin 800 yksilöstä 2 367 yksilöön, Suhonen listaa tiedotteessaan.
Suhosen mielestä ministeriöstä saatujen lupien kieltäminen oikeuden kautta on epäreilua. Karhukanta on vahvistunut nimenomaan Itä-Suomessa, ja kaatolupamäärät perustuivat viranomaisten kannanhoitolaskelmiin.
– Liian suuren karhukannan metsästys on nähtävä keinona, jolla liian lähelle ihmisasutuksia ja ihmisiin tottuvat karhut pidetään kannanhoidollisesti alueellisesti hallinnassa, Suhonen perustelee tiedotteessa.
Suhonen on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen.
