Kansanedustajalta huumeavaus – meni vain 5 minuuttia ja näin kävi

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) teki perjantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen huumeiden käyttöhuoneista Helsingissä. Kirjallisen kysymyksen allekirjoitti Honkasalon lisäksi muitakin kansanedustajia yli puoluerajojen.

”Käyttöhuoneilla on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia muualla Euroopassa, myös Pohjoismaissa. Tanskassa ja Norjassa käyttöhuoneilla on pystytty estämään yliannostuskuolemia ja edistämään huumeriippuvaisten hyvinvointia. Nyt on aika ottaa huumeiden käyttöhuoneet kokeiluun myös Helsingissä”, Honkasalo sanoi tiedotteessaan.

Vasemmistoliiton edustaja paljastaa Twitterissä, mitä tapahtui pian tiedotteen julkaisun jälkeen.

”Noin 5 min sen jälkeen, kun tiedote kirjallisesta kysymyksestäni liittyen huumeidenkäyttäjien käyttöhuoneisiin oli julkaistu, rupesin saamaan viestejä, jossa kehotettiin ottamaan huumeidenkäyttäjiä kotiini. Miksi on niin vaikea ymmärtää, että ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille?”

Honkasalo viittasi kysymyksessään Helsingin kaupunginhallituksen vuonna 2019 valtioneuvostolle tekemään lakialoitteeseen ja kysyi millä aikataululla hallitus aikoo edistää huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun säätämisestä. Lainsäädäntöaloitteen käyttöhuonepilotoinnin käynnistämisestä perustui Helsingin tekemään selvitykseen, jonka perusteella valvotut, huolellisesti suunnitellut ja oikein sijoitetut käyttötilat vähentäisivät huumehaittoja sekä parantaisivat yleistä järjestystä ja turvallisuudentunnetta. Honkasalon mukaan lakialoite odottaa edelleen valtioneuvoston päätöstä.

Honkasalo kertoi, että huumeiden käyttöhuoneet ovat tiloja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Käyttöhuoneiden tavoite on tarjota huumeiden käyttöön turvallisempi ympäristö, mikä vähentää yliannostuksia, veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, pistostulehduksia ja muita käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja sekä kalliita erikoissairaanhoidon hoitojaksoja.

”Käyttöhuoneet palvelisivat varsinkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia huumeiden käyttäjiä, jotka palvelujärjestelmä muutoin tavoittaa heikosti. Ne myös vähentäisivät huumeiden käyttöä puistoissa ja kaduilla.”