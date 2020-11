Kansanedustajalta lähti jo onnitteluviesti Bidenille: ”Valtava menestys! Suuri voitto!”

Hän lähettää demokraattien ehdokkaalle onnistteluviestin Twitterissä.

– Onnittelut demokraattisesti valitulle uudelle USA:n presidentille Joe Bidenille. Toivon, että Donald Trump varasta sinulta ääniä. Yli 70 miljoonaa ääntä! Valtava menestys! Suuri voitto! Kärnä päivittää.

Trump väitti itse tänään Twitterissä, että hänen ääniänsä olisi ”varastettu” ja että hänelle olisi tulossa iso voitto. Twitter merkitsi Trumpin viestin huomautuksella.

Congratulations democratically elected New President of the USA @JoeBiden. I hope @realDonaldTrump does not STEAL this from you. Over 70m votes! Huge success! Great victory!

— Mikko Kärnä (@KarnaMikko) November 4, 2020