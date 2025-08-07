Kansanedustajalta tiukka tilitys Purran leikkausaikeista: ”Järjestöt auttavat niitä, jotka eivät muuten saa apua”

SDP:n kansanedustaja Paula Werning kritisoi kovin sanoin valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) aikeita leikata järjestöjen rahoitusta. Purra esitteli budjettiesityksensä eilen. Demokraatti Demokraatti

– Järjestöihin kohdistuvissa leikkauksissa on kyse poliittisesta valinnasta iskeä suoraan tavallisiin suomalaisiin, Werning sanoo tiedotteessa.

– Jos Purran esitys menee hallituksessa läpi, katoaa järjestöjen rahoituksesta tällä hallituskaudella yli puolet. Se tarkoittaa kriisipuhelinten hiljenemistä, vertaistukiryhmien loppumista ja sitä, että ihmiset jäävät yksin.

Werning huomauttaa, että monet järjestöt ovat joutuneet ajamaan alas toimintaansa jo aiempien leikkausten vuoksi. Lisäleikkaukset romuttaisivat hänen mukaansa sen, mikä on vielä pystyssä.

Leikkaukset lisäävät kärsimystä ja aiheuttavat kuluja pitkällä aikavälillä.

Werning nostaa esiin myös hyvinvointialueiden jo ennestään kriittisen tilanteen. Alueet ohjaavat hänen mukaansa yhä enemmän ihmisiä järjestöjen tuen piiriin, koska niiden omat resurssit eivät riitä.

– Kun järjestöiltä viedään kyky auttaa, seuraukset kaatuvat suoraan hyvinvointialueiden syliin, joka on jo täynnä.

– Leikkaukset lisäävät kärsimystä ja aiheuttavat kuluja pitkällä aikavälillä. Kansalaisten enemmistö on jo aiemmin todennut, että järjestöleikkaukset ovat virhe, Werning toteaa.

Hän arvostelee sitä, että samaan aikaan hallitus jakaa ”miljardiluokan veronkevennyksiä suurituloisille ja yrityksille”. Werningin mielestä looginen ratkaisu olisi perua nämä veronkevennykset järjestökentän romuttamisen sijaan.

– Järjestöt auttavat niitä, jotka eivät muuten saa apua. Niiden tuen varassa on perheitä, vanhuksia, sairastuneita, kriisin kohdanneita ja yksinäisiä. Tämä on kylmää politiikkaa, joka maksamaan yhteiskunnalle moninkertaisesti enemmän.

Purran leikkausesitys veisi sote-järjestöiltä tuhkatkin pesästä.

PURRAN suunnitelmia kritisoidaan myös järjestökentältä. Sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä edustava Hyvinvointiala Hali ry nostaa esiin, että sote-järjestöjen avustuksiin on jo aiemmin kohdennettu kaikkiaan 140 miljoonaa euroa leikkauksia.

Hali kuvaa Purran ehdottamia 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sote-järjestöjen vuotuisiin avustuksiin järisyttäviksi. Niiden jälkeen jälkeen sote-järjestöjen valtionavustukset romahtaisivat viime vuoden 384 miljoonan euron tasosta noin 140 miljoonaan vuonna 2027, eli järjestöille jäisi enää kolmannes avustuksista suhteessa viime vuoden tasoon.

– Purran leikkausesitys veisi sote-järjestöiltä tuhkatkin pesästä. Lisäleikkaukset vaarantaisivat kansalaisyhteiskuntamme, vaikka tässä ajassa sitä pitäisi entisestään vahvistaa. Uskon, että budjettiriihessä hallituspuolueilta löytyy viisautta tämän esityksen teilaamiseen, Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma sanoo tiedotteessa.

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry muistuttaa, että järjestöt ovat olennainen osa suomalaista sosiaali- ja terveysjärjestelmää. Ne tekevät ennaltaehkäisevää työtä, tukevat kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä ja tavoittavat niitä, joita virallinen järjestelmä ei tavoita.

– Päihdejärjestöissä nähdään, että Suomen päihdetilanne elää jatkuvasti. Tästä on esimerkkinä uusien muuntohuumeiden, kuten alfa-PVP:n, synnyttämät vakavat haitat, jotka näkyvät niin poliisin kuin myös julkisilla paikoilla liikkuvien kansalaisten arjessa. Järjestöillä on kyky tarttua uusiin ongelmiin nopeasti ja ketterästi, mutta suunnitellut leikkaukset veisivät pohjan koko toiminnalta, Ehyt ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Järjestön mukaan esitetty leikkaus ajaisi koko sote-sektorin kaaokseen. Samalla kadotettaisiin olennainen osa ennaltaehkäisevästä sosiaali- ja terveyspolitiikasta, joka on järjestön mukaan ollut Suomen ja muiden Pohjoismaiden menestyksen kulmakivi.

Ehyt huomauttaa, että julkisen sektorin leikkausten myötä käytännön ennaltaehkäisevä työ on siirtynyt suurelta osin järjestöjen vastuulle.

– On selvää, että myös järjestötoimintaa on kehitettävä. Päällekkäisyyksiä on karsittava ja rahoitusbyrokratiaa yksinkertaistettava, mutta tämä on tehtävä hallitusti ja suunnitelmallisesti. Nyt koko sektoria ollaan ajamassa vapaaseen pudotukseen ilman laskuvarjoa.

Juttua täydennetty klo 15.18 Halin ja Ehyt ry:n kommentein.