Politiikka

15.4.2026 13:01 ・ Päivitetty: 15.4.2026 13:01

Kansanedustajan kuppi nurin kollegan Alko-kommenteista: ”Tekopyhää”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Kansanedustaja Kim Berg (sd.) moittii kollegansa Sinuhe Wallinheimon (kok.) syytöksiä siitä, että Alko on uusimman avauksensa myötä eksymässä perimmäisestä tarkoituksestaan eli kansanterveyden suojelemisesta.

Alko kertoi tänään suunnittelevansa valikoimansa laajentamista niin, että se myisi jatkossa myös suolaisia naposteltavia.

– Hallituspuolueen edustajalta on tekopyhää puhua kansanterveyden suojelemisesta, kun hallitus itse toimii alkoholilain vastaisesti lisätessään alkoholin saatavuutta, Berg sanoo tiedotteessa.

Alkon hallintoneuvostossa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vaikuttava Berg huomauttaa, että tutkimusten mukaan saatavuuden lisääntyminen johtaa kulutuksen lisääntymiseen, vaikka alkoholilain tarkoitus on nimenomaan vähentää alkoholin kulutusta haittojen ehkäisemiseksi.

– Hallitus tuo Alkon vähittäismyynnin yksinoikeutta pala palalta murentavia esityksiä eduskuntaan, vaikka hallitusohjelman mukaan kansanterveydellistä tehtävää ei olla muuttamassa, Berg moittii.

Hallituksen alkoholipolitiikka on täysin vastuutonta.

BERG nostaa esiin, että Wallinheimo tulkitsee Alkon pilottikokeilun monopolin ”kuolonkorinaksi” ja muistelee samassa yhteydessä Veikkauksen yrittäneen lisätä houkuttelevuuttaan samansuuntaisin toimin.

Lisää aiheesta

Alko yllättää: aloittaa myyntikokeilun
”Kuolonkorina on alkanut” – Kansanedustaja hermostui Alkoon

– Alkon myynti on laskenut hallituksen toimien seurauksena. Hallitus murtaa Veikkauksen monopolin eduskuntavaalien jälkeen voimaan astuvan lisenssijärjestelmän avulla. Näistä lähteistä on saatu merkittävä määrä tuloja yhteisen hyvän pottiin, jolla on rahoitettu muun muassa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Alkon ja Veikkauksen aseman horjuttamisella ei saavuteta mitään yhteistä hyvää, Berg sanoo.

Berg syyttää hallitusta siitä, että se haluaa ohjata alkoholista saadut myyntivoitot yksityiselle sektorille sen sijaan, että Alkon osinkotuloilla helpotettaisiin julkisen talouden heikkoa tilaa.

– Haitat jäävät kuitenkin yhteiskunnan kannettaviksi. Hallituksen alkoholipolitiikka on täysin vastuutonta sekä kansanterveyden että julkisen talouden kannalta.

Lisää aiheesta

Talous

15.4.2026 05:00

Alko yllättää: aloittaa myyntikokeilun

Politiikka

15.4.2026 08:42

”Kuolonkorina on alkanut” – Kansanedustaja hermostui Alkoon

