”Kuolonkorina on alkanut” – Kansanedustaja hermostui Alkoon

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) tyrmää Alkon suunnitelman laajentaa valikoimaansa suolaisiin naposteltaviin.

Wallinheimon mukaan suunnitelma on ”todella kaukana” Alkon perimmäisestä tarkoituksesta, kansanterveyden suojelemisesta.

Alko tiedotti tiistaina aloittavansa pilotin, jossa myyntiin tuodaan alkoholin lisäksi perunalastuja, pähkinöitä ja kuivalihaa.

– Tämä näyttää vahvasti siltä, että Alkon kuolonkorina on alkanut. Kun valtion alkoholimonopoli alkaa myydä suolaista naposteltavaa, ollaan jo hyvin kaukana siitä tehtävästä, jota varten Alko on olemassa, Wallinheimo sanoo tiedotteessaan.

WALLINHEIMON mukaan pilotti on ristiriidassa myös alkoholilain asettaman Alkon tehtävän kanssa.

– Tästä tulee väkisinkin mieleen Veikkauksen epäonnistunut yritys liittää pelaaminen kahvihetkeen. Ei näin. Onko seuraava askel kokonainen valtion ruokakauppa? Tämä kehitys on räikeässä ristiriidassa alkoholilain hengen kanssa. Alkon tehtävä ei ole lisätä alkoholin houkuttelevuutta, vaan rajoittaa haittoja. Tämä on todella kaukana Alkon perimmäisestä tarkoituksesta, kansanterveyden suojelemisesta.

Wallinheimo vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitukselta ja omistajaohjaukselta selkeää linjaa.

– Nyt on syytä pysäyttää tämä kehitys ajoissa. Alkon roolia ei pidä hämärtää, vaan sitä on päin vastoin sitä on tarkasteltava kriittisesti tässä ajassa.