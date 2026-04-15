Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.4.2026 08:42 ・ Päivitetty: 15.4.2026 08:42

”Kuolonkorina on alkanut” – Kansanedustaja hermostui Alkoon

Kari Hulkko

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) tyrmää Alkon suunnitelman laajentaa valikoimaansa suolaisiin naposteltaviin.

Wallinheimon mukaan suunnitelma on ”todella kaukana” Alkon perimmäisestä tarkoituksesta, kansanterveyden suojelemisesta.

Alko tiedotti tiistaina aloittavansa pilotin, jossa myyntiin tuodaan alkoholin lisäksi perunalastuja, pähkinöitä ja kuivalihaa.

– Tämä näyttää vahvasti siltä, että Alkon kuolonkorina on alkanut. Kun valtion alkoholimonopoli alkaa myydä suolaista naposteltavaa, ollaan jo hyvin kaukana siitä tehtävästä, jota varten Alko on olemassa, Wallinheimo sanoo tiedotteessaan.

WALLINHEIMON mukaan pilotti on ristiriidassa myös alkoholilain asettaman Alkon tehtävän kanssa.

– Tästä tulee väkisinkin mieleen Veikkauksen epäonnistunut yritys liittää pelaaminen kahvihetkeen. Ei näin. Onko seuraava askel kokonainen valtion ruokakauppa? Tämä kehitys on räikeässä ristiriidassa alkoholilain hengen kanssa. Alkon tehtävä ei ole lisätä alkoholin houkuttelevuutta, vaan rajoittaa haittoja. Tämä on todella kaukana Alkon perimmäisestä tarkoituksesta, kansanterveyden suojelemisesta.

Wallinheimo vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitukselta ja omistajaohjaukselta selkeää linjaa.

Alko yllättää: aloittaa myyntikokeilun

– Nyt on syytä pysäyttää tämä kehitys ajoissa. Alkon roolia ei pidä hämärtää, vaan sitä on päin vastoin sitä on tarkasteltava kriittisesti tässä ajassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU